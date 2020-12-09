Vodafone завершил первый этап строительства сети LTE 900 МГц. С июля по ноябрь оператор запустил 4G в диапазоне 900 МГц во всех областях Украины, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, на сегодня сеть LTE 900 МГц от Vodafone включает почти 800 базовых станций, которые покрывают около 4700 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,7 миллиона человек. Это рекордное покрытие LTE 900 МГц в Украине.

«За это время общий трафик по сети LTE 900 составил более 1 600 ТБ. БС с максимальной скоростью была зафиксирована в Закарпатской области, где скорость составила более 31 Мбит/с. БС, которая прокачала больше всего трафика, находится в Черниговской области, там суммарный трафик с момента запуска составил более 5 700 ГБ», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что до середины 2022 года оператор должен обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Напомним, в конце ноября Vodafone запустил LTE 900 МГц в Донецкой и Луганской областях. Оператор подключил к 4G 82 населенных пункта в Донецкой области и 75 — в Луганской.

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