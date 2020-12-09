Ланет.TV, который является дочерним сервисом одного из крупнейших провайдеров Украины Сети Ланет, представил релиз обновленного Android-приложения. Среди наиболее интересных функций — архив передач, собственные списки каналов и промо-просмотр наполнения ТВ-пакетов.

Сервис онлайн-телевидения Ланет.TV объявил о релизе обновленной версии Android-приложения, в котором усовершенствован интерфейс и добавлен ряд новых функций. Обновленное приложение уже доступно для загрузки на Google Play.

Среди новых функций Android-приложения, о которых сообщили на официальных ресурсах Ланет.TV:

отныне пользователям приложения доступен архив телеканалов, который позволяет просматривать записи передач за последние 7 (/PRIME), 5 (/BAZA) или 3 (/CORE) дня;

в электронный телегид (EPG) добавлена ​​возможность формировать собственную очередь просмотра, добавлять передачи в список избранных и устанавливать напоминания об их начале;

возможность формировать собственные списки телеканалов, а также сортировать каналы внутри каждой подборки;

промо просмотр телеканалов — у пользователей появилась возможность выбрать любой канал по наполнению любого пакета и, если он не входит в оплаченный пакет, получить промо просмотр продолжительностью 1 мин с текущего эфира;

обновленные возможности в разделе настроек и другие коррективы, которые улучшают удобство пользования приложением.

Ланет.TV — это легальный сервис онлайн-телевидения, дает возможность смотреть более 190 популярных украинских и зарубежных каналов, из которых более 100 каналов транслируются в качестве HD. Сервис доступен для просмотра в браузере или в Android-приложении.

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