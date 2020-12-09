Даже самая дорогостоящая техника рано или поздно может выйти из строя, и далеко не все поломки реально устранить собственными силами. Но, несмотря на то, что сейчас существует множество предложений по ремонту и настройке различных видов техники, найти настоящего профессионала достаточно трудно. Для тех, кому необходимы компьютерные услуги любой сложности, на помощь придет компания Ланет ХЕЛП, специалисты которой решат вашу проблему быстро и качественно.

Профессиональный компьютерный сервис в Киеве

Когда возникают трудности различного характера с компьютерной техникой, будь то заражение вирусами, выход со строя материнской платы или другие неполадки, требуется срочная и квалифицированная помощь. Доверить свое действительно драгоценное устройство, на котором хранятся важные файлы, можно только надежному и опытному компьютерному мастеру . Обратившись в Ланет ХЕЛП, сервис по предоставлению IT-услуг на территории столицы, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены в срок, а поломки будут полностью устранены.

Каждый вопрос, с которым обращаются клиенты к опытным мастерам, решаются эффективно и быстро. Для устранения всех неполадок сначала будет проведена детальная диагностика компьютера, чтобы можно было эффективно восстановить его работоспособность. Для вашего устройства подберут и установят необходимое программное обеспечение и лицензионную операционную систему, проведут переустановку Windows, выполнят монтаж UTP-кабеля и его укладку в плинтус или короб, а также восстановят работу Интернета от провайдера. Также для вас может быть установлена интернет-розетка с подходящим разъемом, проведен ремонт поврежденного кабеля, настройка сетевого адаптера и предоставлен патч-корд.

В спектр предоставляемых услуг компании входят и другие работы, связанные с работоспособностью и правильным функционированием разных типов устройств:

настройка Wi-Fi роутера для исправной работы Интернета и подключения к сети на высокой скорости;

подключение ТВ-приставки, а именно — IPTV Android приставки, которая необходима для просмотра онлайн-телевидения и кинофильмов;

настройка Смарт ТВ или Android TV, в зависимости от модели телевизора, для расширения его возможностей;

подключение сетевой карты и ее настройка, что позволит клиенту подключиться к сети Ethernet.

Кроме того в Ланет ХЕЛП вы можете не только получить квалифицированную помощь, но и приобрести устройства, которые необходимы для подключения к сети Интернет, а также для просмотра телевидения. Все товары сертифицированы, поэтому вы можете не сомневаться в их бесперебойной и слаженной работе.

Чтобы уточнить стоимость необходимых вам услуг, вы можете обратиться в компьютерный сервис Ланет ХЕЛП по номеру телефона (044) 225-18-99, либо связаться посредством электронной почты: info@lanet.help.

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