Китай продолжает усиленно развивать сеть 5G в своих провинциях. В частности, в провинции Фуцзянь было построено свыше 20 тысяч базовых станций пятого поколения, передает Синьхуа.

Сообщается, что в четвертом квартале этого года провинция Фуцзянь приступила к реализации 234 крупных проектов в сфере инфраструктуры 5G. На это было выделено 188,1 млрд юаней (около $28,8 млрд).

Как отмечают в провинциальном управлении промышленности и информатизации, на сегодня количество базовых станций 5G в провинции превысило 20 тысяч. Это позволяет охватить сетью пятого поколения все местные районы выше уездного уровня.

Напомним, еще в ноябре стало известно, что Китай перевыполнил свой план на 2020 год по строительству базовых станций 5G. На тот момент в КНР насчитывалось 700 000 базовых станций пятого поколения, что вдвое превышает их количество во всем остальном мире.

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