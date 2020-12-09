Сегодня крупнейший телеком-оператор Украины Киевстар празднует 23-летие. 9 декабря 1997 года прозвучал первый звонок в сети оператора, сообщает пресс-служба.

В 1998 году «Киевстар» первым на телеком-рынке Украины начал предоставлять услугу sms. Через год — первым запустил услугу мобильного доступа в интернет — WAP. В 2015 году — первым отменил помегабайтную тарификацию интернет трафика.

В 2018 и 2020 годах Киевстар по собственной инициативе передал государству часть своего радиодиапазона 1800 МГц и 900 МГц. Благодаря этому состоялся конкурс на частоты 4G и операторы «мобильной тройки» начали предоставлять услуги скоростной передачи данных по новой технологии.

Сеть «Киевстар» начиналась с 12 базовых станций, которые работали только в городе Киев. Сегодня в сети оператора свыше 38 тысяч базовых станций и 45 тысяч километров волоконно-оптических линий.

4G от Киевстар охватывает территорию, где проживает 85% жителей Украины. Кроме того, оператор предоставляет такие услуги как Big Data, IoТ, облачные технологии, MobileID, мобильные финансовые сервисы, E-Health, цифровое телевидение, конвергентные услуги, мобильная и фиксированная широкополосная передача данных и др.

«Киевстар — лидер корпоративной социальной ответственности. Оператор помогает Национальной полицией Украины в поиске детей с помощью мобильной связи, вместе с «Украинской биржей благотворительности» основал проект SMS-благотворительности «Детская надежда», внедрил платформу с онлайн уроками по новым мобильным технологиям для пожилых людей. Во время пандемии COVID-19 Киевстар выделил 50 млн грн для предоставления абонентам бесплатных услуг связи, а также 30 млн грн для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов для медиков, и др.», — сказано в пресс-релизе.

Помимо прочего, за годы работы Киевстар был признан лучшим работодателем Украины, самым дорогим национальным брендом, телеком-оператором года, крупнейшим плательщиком налогов в телеком отрасли и лидером социальной ответственности. Социальный проект Киевстар «Смартфон для родителей» отмечен самой престижной международной премией в коммуникациях — European Excellence Awards.

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