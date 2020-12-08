MEGOGO совместно с ООН Женщины в Украине запустил подборку кино и аудиокниг к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Часть представленного контента доступна на медиасервисе без дополнительной платы, сообщает пресс-служба.

Как известно, ио инициативе ООН ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проходит всемирная кампания «16 дней активизма против насилия в отношении женщин и девочек». По этому случаю MEGOGO и ООН Женщины в Украине собрали 42 единицы киноконтента и 16 аудиопроизведений, посвященных сильным женщинам.

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«Освещая в кинофильмах невидимую проблему насилия в отношении женщин и девочек, и давая возможность голосам женщин быть услышанными, мы сможем преодолеть насилие и вылечить раны, которые оно оставляет. Мы очень ценим наших партнеров, которые помогают создавать эти изменения через искусство: MEGOGO и «Дикий театр», который создал первый в своем роде интерактивный спектакль «Новые шрамы», где зрители могут влиять на развитие сюжета», — рассказала руководитель Офиса ООН Женщины в Украине Эрика Квапилова.

В частности, среди фильмов и сериалов, собранных в подборке: мелодрама 2020 года «Маленькие женщины», культовый сериал «Рассказ служанки», историко-биографическая драма «Суфражистка», драма «Скрытые фигуры» и др. Среди аудиокниг представлены: биографическая история Мишель Обамы «Становление», сборник автора Скарлетт Кертис «Феминистки не носят розовое (и другие мифы)», книга британки Мэри Бирд «Женщины и Власть. Манифест» и т.д.

Отмечается, что большинство из этих фильмов, сериалов и аудиокниг доступно по подписке, множество — бесплатно, а часть — по поштучной продаже.

Напомним. в конце прошлого месяца Министерство цифровой трансформации и MEGOGO запустили серию образовательных подкастов, посвященных теме цифровой грамотности.

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