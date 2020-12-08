Даже если вы не посещаете сомнительные сайты и не качаете приложения неизвестного происхождения, а ваш смартфон и вовсе не подключен к интернету, вы все равно рискуете заразить свой девайс вирусом. Кибермошенники научились встраивать вирусы в мобильные аксессуары, передает CNews.

Как определили эксперты бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая, угрозу могут нести обычные пауэрбанки. Внедряя вирусы и трояны в портативные зарядные устройства, мошенники могут получать доступ к пользовательским данным.

Что примечательно, установленные таким способом вирусы довольно сложно обнаружить, в связи с чем мошенники могут воровать информацию со смартфонов длительное время. Под угрозой находятся пользователи как Android, так и iOS.

В связи с этим эксперты не советуют пользоваться пауэрбанками неизвестных производителей, а также портативными аккумуляторами, принадлежащими другим людям. Кроме того, следует внимательно читать сообщения, появляющиеся на экране смартфона при подключении источника питания. Смартфон может выдать запрос на предоставление такому устройству прав доступа к тем или иным своим компонентам. Подобные запросы нужно отклонять.

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