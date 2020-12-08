Федеральная комиссия связи США (FCC) выделила 9,2 млрд долларов на расширение покрытия широкополосного интернета в отдаленных регионах. Компании, получившие грант, помогут американцам, не имеющим доступа к качественным услугам, предает InternetUA.

Сообщается, что среди компаний, получивших финансирование, оказалась SpaceX. Она выиграла 886 миллионов долларов, которые будут направлены на обслуживание клиентов в 35 штатах.

«Крупнейшими обладателями грантов FCC, которые будут выдаваться в течение 10 лет, также стали LTD Broadband, Charter Communications и Rural Electric Cooperative Consortium, каждый из которых выиграл чуть более 1 миллиарда долларов», — пишет ресурс.

Для SpaceX финансирование FCC означает возможность значительно превзойти конкурентов. Компания уже запустила около 1000 спутников в рамках проекта Starlink, а как известно, всего SpaceX планирует отправить на орбиту 12 000 космических аппаратов. Кроме того, компания Илона Маска использует многоразовые ракеты Falcon 9, что значительно снижает затраты на реализацию проекта.

Напомним, в конце ноября SpaceX осуществила шестнадцатый запуск спутников Starlink. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 была использована уже в седьмой раз.

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