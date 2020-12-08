Согласно данным исследования, проведённого по заказу антипиратского наблюдательного бюро Hadopi, в 2019 году почти двенадцать миллионов французских пользователей интернета потребляли пиратский контент, что составило 22% от общего количества пользователей сети (в 2018 году доля таковых составляла 25%).

Годовой экономический ущерб, причинённый этой нелегальной деятельностью, составил приблизительно 1 миллиард евро. И это не считая на сопутствующий ущерб сотрудникам целого ряда отраслей, затронувший 2 650 рабочих мест. Подсчёты показывают, что французское казначейство недополучило более 330 миллионов евро в виде социальных отчислений и налогов, а также НДС (который лишь сам по себе составляет 164 миллиона евро).

Среди позиций, составляющих основу общего ущерба на 1 миллиард долларов, недополученный доход операторов от подписки на услуги платного ТВ составляет 260 миллионов евро, 80 миллионов из которых связаны со спортивным контентом. Чтобы лучше представить это в общем контексте, отметим, что общий размер этого сегмента рынка по всему контенту в 2019 году составил 3.1 миллиарда евро.

Исследование стало первой попыткой агентства Hadopi оценить размеры причиняемого пиратством экономического ущерба для экономики страны, и было проведено в рамках более широкой стратегии, разрабатываемой для сокращения объёмов незаконного потребления контента, защищённого авторским правом. Наблюдательное бюро использовало полученные данные для того, чтобы призвать правительство к дальнейшим действиям, направленным на борьбу с пиратством, отметив, что заинтересованные стороны в аудиовизуальном и спортивном секторах столкнулись с критической ситуацией на фоне пагубных последствий нынешнего кризиса, вызванного пандемией.

Напомним, ранее сообщалось, что деятельность пиратов на территории Италии принесла убытки государству на сумму в примерно 455 млн евро.

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