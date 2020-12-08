пиратство / piracy

Согласно данным исследования, проведённого по заказу антипиратского наблюдательного бюро Hadopi, в 2019 году почти двенадцать миллионов французских пользователей интернета потребляли пиратский контент, что составило 22% от общего количества пользователей сети (в 2018 году доля таковых составляла 25%).

Годовой экономический ущерб, причинённый этой нелегальной деятельностью, составил приблизительно 1 миллиард евро. И это не считая на сопутствующий ущерб сотрудникам целого ряда отраслей, затронувший 2 650 рабочих мест. Подсчёты показывают, что французское казначейство недополучило более 330 миллионов евро в виде социальных отчислений и налогов, а также НДС (который лишь сам по себе составляет 164 миллиона евро).

Среди позиций, составляющих основу общего ущерба на 1 миллиард долларов, недополученный доход операторов от подписки на услуги платного ТВ составляет 260 миллионов евро, 80 миллионов из которых связаны со спортивным контентом. Чтобы лучше представить это в общем контексте, отметим, что общий размер этого сегмента рынка по всему контенту в 2019 году составил 3.1 миллиарда евро.

Исследование стало первой попыткой агентства Hadopi оценить размеры причиняемого пиратством экономического ущерба для экономики страны, и было проведено в рамках более широкой стратегии, разрабатываемой для сокращения объёмов незаконного потребления контента, защищённого авторским правом. Наблюдательное бюро использовало полученные данные для того, чтобы призвать правительство к дальнейшим действиям, направленным на борьбу с пиратством, отметив, что заинтересованные стороны в аудиовизуальном и спортивном секторах столкнулись с критической ситуацией на фоне пагубных последствий нынешнего кризиса, вызванного пандемией.

Напомним, ранее сообщалось, что деятельность пиратов на территории Италии принесла убытки государству на сумму в примерно 455 млн евро.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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