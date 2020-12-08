«Роскосмос» сообщил о переносе запуска спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Космические аппараты отправятся на орбиту в конце 2021 года, передает ТАСС.

Изначально аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» должны были запустить в текущем году. «Экспресс-АМУ3» должен будет занять позицию в орбитальной точке 96,5 градусов восточной долготы, а «Экспресс-АМУ7» — в точке 145 градусов восточной долготы.

Позже гендиректор ГП «Космическая связь» Юрий Прохоров говорил о том, что эти спутники планировалось запустить в 2021 году. Теперь, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ожидать их запуска следует не ранее, чем в четвертом квартале следующего года.

«В четвертом квартале следующего года планируем на «Протоне-М» провести парный запуск, отправив на целевые орбиты как «Экспресс-АМУ3», так и «Экспресс-АМУ7», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Напомним, в сентябре стало известно, что спутник «Экспресс-80» был поврежден космическим мусором. Космический аппарат получил повреждение при довыведении в рабочую точку, поломка затронула его бортовые системы.

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