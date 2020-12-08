В данной публикации читатели найдут всю необходимую информацию о характеристиках, новых функциях, ценах и возможностях приобретения первого ноутбука Apple MacBook Air с процессором M1, а также смогут сравнить его с ранее выпущенными моделями на базе Intel.

10 ноября 2020 года компания Apple провела мероприятие «One More Thing», на котором была представлена информация и новой операционной системе macOS 11 Big Sur, которая готовится к выпуску, а также были озвучены некоторые из функций данной ОС. Презентация была захватывающей, однако, это ещё не всё. Настоящим центром внимания стала презентация трёх новых устройств от компании Apple, в которых используется новая разработка – Apple Silicon, которая также известна как M1 – специальная система на кристалле (SoC). Apple Silicon – это набор процессоров, графических процессоров, систем Secure Enclave и прочих блоков чипсетов, из которых состоит компьютер. Планируется, что в конечном итоге эта разработка станет основой всей линейки компьютерных продуктов от Apple, однако пока что новый SoC «породил» лишь первое устройство – MacBook Air. Новый MacBook Air M1 обладает всеми теми особенностями дизайна и портативностью, которые полюбились пользователям с тех пор, как компания Apple впервые представила Air широкой публике. Как и в 2008 году, когда покойный Стив Джобс впервые продемонстрировал ультратонкое устройство, новая модификация призвана открыть новую страницу в сфере производительности, энергоэффективности и удобства использования, чего так ждали пользователи. Apple делает это, одновременно продвигая технологический конверт с новейшим экраном Retina, обладающим высоким разрешением, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и USB 4. И всё это стало возможным благодаря переходу Apple на новый чипсет M1, разработанный компанией.

Особенности новой модели MacBook Air M1

Apple Silicon (M1) Новый чип M1 был разработан компанией Apple для мобильных устройств, которым требуется баланс производительности и управления энергопотреблением, чтобы эти устройства могли обеспечивать высочайшую производительность при умеренном потреблении электроэнергии, работая на протяжении всего дня при полной зарядке. Чип M1 первого поколения, находящийся внутри нового MacBook Air M1 256GB 2020 Space Gray, оснащён 8-ядерным процессором, состоящим из 4 ядер производительности и 4 ядер эффективности, которые работают в тандеме, обеспечивая высокую производительность, превосходящую мощность для высокоприоритетных рабочих нагрузок; либо высокую мощности при меньшей производительности для низкоприоритетных рабочих нагрузок. Кроме того, в чипе имеется 7- или 8-ядерный графический процессор (это зависит от модификации), который обеспечивает высокопроизводительную передачу дискретной графики при энергопотреблении на уровне процессора для обработки интегрированной графики. Без вентилятора Благодаря столь тесной интеграции между всеми компонентами, составляющими MacBook Air, компания смогла представить первый в мире лэптоп, в котором отсутствуют вентиляторы! В качестве охлаждающих вентиляторов, называемые также системой активного охлаждения, обычно используются небольшие кулеры с высокой скоростью вращения, создающие воздушный поток для охлаждения центрального и графического процессора, которые выделяют при работе слишком много тепла. Без такого охлаждения тепло накапливается и в конечном итоге может повредить компоненты системы. Однако это не касается нового MacBook Air, компоненты которого даже при пиковой производительности выделяют настолько мало тепла, что полностью алюминиевый корпус Air может выполнять функцию огромного радиатора, или же пассивной системы охлаждения, давая чипам возможность для оптимальной работы. Как результат – пользователь получает тихое устройство, без назойливого гула вентиляторов. Дисплей Retina Новый MacBook Air укомплектован первоклассным 13.3-дюймовым дисплеем Apple Retina со светодиодной подсветкой и поддержкой технологии IPS, обеспечивающий воспроизведение красивых изображений с высоким разрешением и использующий цветовую гамму P3, поддерживающую передачу миллионов цветов при собственном разрешении 2560×1600. Аккумулятор Время автономной работы от батарей всегда занимало важное место в перечне характеристик ноутбуков в целом. В конце концов, что хорошего в ноутбуке, который не даёт возможность завершить свою работу, потому что не способен держать заряд аккумулятора больше нескольких часов? К счастью, эта проблема никогда не была характерной для линейки продуктов Air, которые обычно могут работать более 10 часов при полной зарядке. Благодаря использованию нового, тесно интегрированного блока чипсетов M1, MacBook Air способен обеспечивать до 18 часов автономной работы при полной зарядке, независимо от того, выполняете ли пользователь рабочие задачи, просматривает web-страницы или воспроизводит видео.

Мгновенный старт Ещё одним преимуществом интеграции набора чипсетов M1 со всеми компонентами системы является его способность мгновенно включаться или выходить из режима сна, когда пользователь просто поднимает крышку нового MacBook Air. Подобно своим собратьям на базе iOS, которые мгновенно просыпаются при нажатии кнопки «Домой» или «Питание», эта технология мгновенного включения просто работает, позволяя пользователям экономить драгоценные секунды в своем рабочем процессе всякий раз, когда им приходится отходить от своих лэптопов. Возможности для подключения Возможности подключения крайне важны для пользователей, поскольку именно они позволяют лэптопу взаимодействовать с внешними периферийными устройствами, расширяют его возможности или каким-то образом расширяют его функциональность, и создатели нового MacBook Air не пожалели средств на новейшие и лучшие технологий, чтобы обеспечить пользователям максимально широкие возможности подключения. USB4 Продолжая использовать всем хорошо знакомый и привычный тип разъёма USB-C, компания Apple включила в него поддержку новейшего стандарта USB4, который обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/сек. Он по-прежнему является обратно совместимым с ранее выпущенными стандартами USB, поэтому все USB-устройства будут работать с новым лэптопом без проблем. Thunderbolt 3 Протокол Thunderbolt используется во многих высокопроизводительных внешних устройствах высокого класса, которым требуется высокоскоростное подключение для передачи данных и питания по одному тонкому кабелю. Такие устройства, как мониторы с разрешением 4K (и до 6K), устройства сетевого хранения (NAS) с поддержкой RAID и внешние блоки графических процессоров – вот лишь некоторые из многих устройств, которые обычно ассоциируются со стандартом молниеносно быстрого подключения. Кроме того он обратно совместим со старыми устройствами, работающими со скоростью 10-20 Гбит/сек. TouchID Этот механизм защиты безопасности обеспечивает поддержку использования биометрических данных для безопасной авторизации пользователя нового MacBook Air путём использования всего лишь отпечатка пальца владельца. В TouchID задействована система Secure Enclave чипа M1, позволяющая использовать дополнительные ключи безопасности для совершения покупок в одно касание с помощью технологии Apple Pay на поддерживающих данную технологию web-сайтах. Беспроводные технологии Как и в случае с большинством современных мобильных устройств, использование в новом лэптопе новейших достижений в области беспроводных технологий имеет решающее значение для предоставления пользователям самых надёжных и безопасных возможностей для подключения, обеспечивая максимальную производительность при обмене данными, навигации в интернете и поддержке самых надёжных стандартов шифрования, которые гарантируют конфиденциальность пользовательских данных. Wi-Fi 6 Новейший стандарт беспроводной связи известен как 802.11ax или Wi-Fi 6 является приемником предыдущих стандартов, которые регулируют протоколы скорости и безопасности, поддерживаемые каждым из стандартов. После добавления протокола WPA3 общие поддерживаемые протоколы безопасности остались примерно такими же, как и у его предшественника, однако преимущество Wi-Fi 6 заключается в более высокой скорости и эффективности передачи данных. В частности, теоретический максимум скорости составляет примерно 10 Гбит/сек при передаче данных между маршрутизаторами и устройствами, поддерживающими Wi-Fi 6. Однако более важным преимуществом является повышение эффективности работы протокола, в частности – сокращение задержки на 75% и поддержка целевого времени пробуждения или планирования соединений, которые позволяют устанавливать соединения более эффективно и с меньшим временем простоя, что в итоге даёт возможность более продуктивно использовать ресурсы беспроводной связи.

В чём сходство моделей MacBook Air M1 и MacBook Air Intel?

Несмотря на наличие ряда различий между моделями на чипсетах M1 и Intel, кое-что их роднит. Ниже приводится список основных функций и параметров Apple MacBook Air, которые объединяют обе модели. Специальные возможности для удобства.

Разъём для подключения наушников 3.5″мм.

Трёхмикрофонный блок для видео/голосовых конференций и звонков.

Стереодинамики.

Поддержка разъёмов VGA/HDMI/DVI при наличии переходников.

Поддержка внешних мониторов 4/5/6K.

Камера 720p FaceTime для видео-чатов.

Беспроводное соединение Bluetooth 5.0.

Встроенная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и трекпад.

Хранение данных: до 2Тб на флеш-накопителе SSD.

до 2Тб на флеш-накопителе SSD. Разъёмы: 2-x USB-C.

2-x USB-C. Аккумулятор: литий-полимерный 49.9 Вт.

литий-полимерный 49.9 Вт. Адаптер для зарядки: Сетевой адаптер USB-C 30 Вт.

Сетевой адаптер USB-C 30 Вт. Размеры: 11.97″ (Ш) x 8.36″ (Г) x 0.16-0.63″ (В).

11.97″ (Ш) x 8.36″ (Г) x 0.16-0.63″ (В). Вес: 1.29 кг.

В чём различие между MacBook Air M1 и MacBook Air Intel?

Между версиями системы M1 и Intel имеется несколько существенных различий. Ниже приведён список различий между каждым из основных компонентов обеих моделей. MacBook Air с чипом M1: Чип Apple Silicon (M1) с 8-ми ядерным центральным процессором, 8-ми ядерным графическим процессором и 16-ти ядерным нейронным процессором Neural Engine.

Единая память до 16 Гб.

802.11ax (Wi-Fi 6) со скоростью до 10 Гбит/сек.

USB4 со скоростью до 40 Гбит/сек.

Время работы от аккумулятора – до 18 часов.

Бесшумная работа без вентилятора.

Стартовая стоимость: от 36 499 грн. MacBook Air, версия с процессором Intel: 2-х ядерный центральный процессор Intel Core i3 и встроенная графика.

Память LPDDR4X до 16 Гб.

802.11ac (Wi-Fi 5) со скоростью до 1 Гбит/сек.

USB 3.1 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/сек.

Время работы от аккумулятора – до 12 часов.

Вентиляторы, гул при работе.

Стартовая стоимость: от 33 999 грн.

Вердикт

Лэптопы Apple MacBook Air всегда создавались для мобильных пользователей: тех, кому требуется баланс производительности и времени автономной работы, а также возможность брать свои устройства с собой куда угодно благодаря их сверхлёгкому весу и портативным размерам. С момента своего появления на рынке лэптопы Air покорили сердца пользователей своим дальновидным, тонким дизайном, и с тех пор их популярность постоянно росла, превратив их в один из бестселлеров компании Apple и самых популярных бытовых устройств за всю историю. Добавьте к этому всему более низкую цену в сравнении с более габаритной, тяжёлой и дорогой линейкой Pro – и пользователи получат устройство, в котором присутствует множество современных технологических новинок, присущих его более крупным собратьям, но которое при этом стоит на 25% дешевле.

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