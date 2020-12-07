Nordic Entertainment Group (NENT Group) получила эксклюзивные права на показ матчей Лиги чемпионов UEFA, Лиги Европы UEFA и Лиги конференций Европы UEFA на территории Латвии, Литвы и Эстонии, начиная с сезона 2021/2022 по сезон 2023/2024 включительно. Показ будет осуществляться на видеосервисе Viaplay.

NENT Group запустит свою стриминговую платформу Viaplay в республиках Балтии 9 марта 2021 года и в каждый сезон планирует транслировать на территории трёх стран 138 матчей Лиги чемпионов UEFA и 141 матч Лиги Европы UEFA. Кроме того, Viaplay предложит зрителям возможность посмотреть в прямом эфире 141 матч новой Лиги Конференции Европы UEFA, в квалификацию которых в 2021 году выйдут команды из всех трёх стран. Выбранные матчи всех соревнований будут показаны с комментариями на местных языках.

Комментируя данное событие, президент и генеральный директор NENT Group Андерс Йенсен отметил: «Обретение нами статуса эксклюзивного организатора на территории стран Балтии трансляций наиболее престижных международных футбольных матчей кардинальным образом меняет ситуацию на рынке. Лига чемпионов UEFA – это поистине всемирное достояние, которое пользуется огромной популярностью в странах Балтии. Предлагаемая жителям Латвии, Литвы и Эстонии платформой Viaplay яркая линейка спортивных программ, фильмов, сериалов и оригинальных проектов – это нечто уникальное. Мы заходим в новый для нас регион, чтобы вдохновлять, радовать новизной и завоёвывать лидерство, а наши зрители могут рассчитывать как на прямые трансляции футбольных матчей высочайшего уровня, так и на дальнейшее расширение объёмов спортивного контента, которое произойдёт по мере подписания нами соответствующих соглашений».

Директор по маркетингу UEFA Ги-Лоран Эпштейн добавляет: «NENT Group является давним и ценным партнёром UEFA уже на протяжении многих лет, и мы рады тому, что отныне данное партнёрство распространяется на территорию трёх новых стран – Латвии, Литвы и Эстонии. Мы с нетерпением ждём реализации новаторских проектов, благодаря которым NENT Group сделает клубные турниры UEFA доступными для футбольных болельщиков всего Балтийского региона».

Платформа Viaplay начнёт свою работу в странах Балтии в виде единого пакета (который будет включать в себя спортивный контент) стоимостью 9.99 евро в месяц. NENT Group уже получила эксклюзивные права на трансляцию на территории стран Балтии автогонок Formula 1, матчей по хоккею с шайбой NHL и футбольных матчей Бундеслиги.

В NENT Group отмечают, что в течение пяти ближайших лет проникновение стриминговых услуг в странах Балтии по прогнозам вырастет с 15% домохозяйств до 50%, при этом количество подписок будет демонстрировать совокупный годовой рост до 40%.

Напомним, ранее сообщалось, что медиасервис MEGOGO стал эксклюзивным транслятором матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на территории Украины.

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