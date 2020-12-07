Однозначно говорить, что покупка поддержанной техники – практичное решение, нельзя. Ведь устройства, которые уже были в употреблении, имеют определенные особенности. Если вам удалось найти идеальное состояние, то это совершенно не значит, что вы не наткнетесь на подводные камни.

Б/у iPhone – выгодное приобретение?

Если вы хотите купить айфон бу, то первая приятная неожиданность, что вас ожидает – это цена. Сумма, которую можно сэкономить, довольно значительная. Иногда ее размер составляет до 50% стоимости нового телефона.

Но не все так однозначно. Спрогнозировать, как будет служить б/у телефон, может только специалист. Он проверяет Айфон с помощью оборудования. Но, чтобы не приобрести кота в мешке, можно воспользоваться услугами специальных сайтов. Там каждый телефон проходит тщательную проверку. Некоторые интернет-магазины даже дают гарантию на поддержанную технику.

Так стоит ли брать б/у Apple iPhone?

При покупке б/у Айфона нужно прежде всего обратить внимание на несколько моментов, а именно:

серийный номер;

срок эксплуатации;

состояние батареи;

систему блокировки;

другие нюансы.

Начнем с того, что если вы хотите приобрести не новый телефон, то делать это нужно в комплекте с коробкой и аксессуарами. Только совпадение серийных номеров на коробке и самом устройстве дает гарантию того, что перед вами оригинал. Также наличие коробки будет гарантией того, что вы покупаете телефон не ворованный.

Рассматривая сроки эксплуатации б/у Айфона, стоит сказать, что существует несколько типов потребителей. Одни меняют технику, когда на рынке появляется новая модель, другие эксплуатируют телефон до последнего. Перед покупкой обратите внимание на дату выпуска девайса. Если им давно пользовались – откажитесь от приобретения.

Не стоит также забывать, что у любого технического устройства есть свой срок эксплуатации. А при покупке б/у телефона в первую очередь существует вероятность проблем с батареей. Если вы готовы ее заменить на новую, то технику можно брать.

Все Apple iPhone имеют привязку к Apple ID. Разблокировать такую систему самостоятельно практически невозможно. А если аппарат прошит на иностранного оператора связи, то придется обращаться к специалисту.

Внешний вид устройства может сказать о многом. Мелкие царапины не навредят. Наличие больших сколов практически всегда означает, что техника падала. Следы ржавчины на разъемах могут свидетельствовать о том, что телефон был в воде.

Брать б/у Айфон или нет – дело каждого. В любом случае будьте осторожны и проверяйте технику тщательно.

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