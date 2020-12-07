Киевстар запустил услугу SIM Check для банков и финансовых организаций. С ее помощью компании смогут проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, услуга помогает клиентам получать информацию о том, была ли SIM-карта перевыпущена. Полученную информацию финансовая организация добавляет в свои правила или алгоритмы, что помогает определить мошенническую операцию и заблокировать ее.

«Суть услуги в следующем: финансовые учреждения, с которыми сотрудничает Киевстар, направляет запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция. Киевстар проверяет, перевыпускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период. Банк или МФО [микрофинансовая организация] получает лишь конкретный телеком-показатель – факт смены SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

Киевстар выделяет три ключевых преимущества услуги SIM Check:

дополнительная проверка для более эффективной борьбы с мошенничеством;

дополнительная степень защиты клиентов банка и МФО от неправомерных действий;

снижение уровня проблемной задолженности и негативных отзывов.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар запустил eSIM для абонентов предоплаты. В дальнейшем оператор намерен открыть доступ к eSIM бизнес-клиентам и абонентам контрактной формы обслуживания.

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