«Холостячка» на СТБ и «Від пацанки до панянки» на «Новом» заняли второе и третье место в топе популярнейших видео на YouTube за 2020 год. StarLightMedia стала единственной медиагруппой, чьи проекты вошли в топ-10, сообщает пресс-служба.

«Холостячка» — это романтическое реалити, в котором главная героиня — успешная, но одинокая — выбирает «того самого». Первые шесть выпусков проекта набрали уже свыше 16 миллионов просмотров на YouTube, а каждую пятницу новый выпуск удерживает лидерство смотрения в слоте на ТВ.

Шоу «Від пацанки до панянки» показывает зрителям этапы физического и духовного перевоплощения девушек-героинь с различными социальными проблемами. В StarLightMedia говорят о том, что проект является одним из любимейших у аудитории, поэтому стабильно удерживает рейтинг смотрения. Четвертый сезон на YouTube посмотрели почти 38 миллионов раз.

«Успех контента StarLightMedia — это не совпадение и не исключение, а сочетание таланта и профессиональных навыков людей, которые его создают и сопровождают. Мы регулярно в трендах YouTube благодаря благодарной аудитории и команде специалистов. Нынешний результат это доказывает, а также демонстрирует, что телевидение расширяет свои границы в диджитал», — комментирует и.о. директора дивизиона PayTV & Digital Николай Фаенгольд.

Отмечается, что StarLightMedia является премиум-партнером YouTube с 2009 года. На видеохостинге группа имеет 55 каналов, у 11 из которых есть золотые кнопки. Суммарная аудитория активных зрителей группы составляет примерно 30 млн по всему миру. За 2020 год контент StarLightMedia пересмотрели 3800000000 раз, что составляет почти 946 млн часов.

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