Nokia будет работать над развертыванием 6G в Европе. Финская компания возглавит проект Hexa-X, целью которого является развитие систем мобильной связи шестого поколения, передает Капитал.

В частности, Hexa-X будет заниматься созданием сценариев использования 6G и разработкой технологий связи шестого поколения. Проект получил финансирование от Еврокомиссии.

В Nokia отметили, что коммерческий запуск 6G можно ожидать уже к 2030 году, если опираться на привычный 10-летний цикл создания сетей нового поколения. Как известно, скорость, которой ожидают от новейшего стандарта связи, должна составить около 1 ТБ/с (в 8000 раз быстрее 5G).

Напомним, в прошлом месяце компания Apple присоединилась к Next G Alliance, чтоб работать над развитием и продвижением сети 6G. Альянс намерен обеспечить лидерство Северной Америки в области мобильных технологий шестого поколения.

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