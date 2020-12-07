Украина заняла 58 место по скорости фиксированного интернета среди стран мира. Всего в рейтинге Speedtest представлены показатели 176 стран. передает Укринформ.

Согласно данным, на первом месте по скорости кабельного интернета оказалась Южная Корея с показателем 162,40 Мбит/с. Второе место занял Китай (140,74 Мбит/с), а третье — Объединенные Арабские Эмираты (117,84 Мбит/с).

Украина расположилась на 58 месте со скоростью фиксированного интернета 61,78 Мбит/с. В то же время скорость мобильного интернета в нашей стране составляет 25,15 Мбит/с.

Напомним, в марте компания nPerf представила рейтинг украинских провайдеров по скорости фиксированного интернета. За прошедший год средняя скорость загрузки по Украине составляла 40 Мб/с. Лидирует Ланет с 74,39 Мб/с, у Триолан 67,05 Мб/с, Киевстар — 47,12 Мб/с.

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