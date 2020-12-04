Предприимчивые умы придумали очередной способ заработать на человеческой наивности, уже который раз воспользовавшись ажиотажем вокруг темы 5G. На Amazon появились некие «щиты» для Wi-Fi-роутеров, якобы «спасающие» от «вредного излучения» 5G и Wi-Fi, передает vc.ru.

Внешне эти устройства напоминают клетку Фарадея. Стоимость их варьируется от 70 до 190 долларов. Это помогает продавцам отлично заработать, пишет ресурс, поскольку «сетчатые ящики для хранения» (которыми, по сути, являются некоторые из таких устройств) обычно стоят на порядок меньше.

В описании продавцы обещают, что клетка никак не должна влиять на скорость соединения. Однако, как подметили пользователи, металлические коробки как раз-таки блокируют практически весь сигнал. Хотя, некоторые покупатели, наоборот, были раздосадованы бесполезностью «щита», поскольку у них интернет работал отлично.

Примечательно, что некоторые продавцы «чудо-коробок» даже сетуют на «подделки» их «оригинальных» клеток «американского производства».

Напомним, полгода назад в Британии запустили в продажу USB-флешки с защитой от «вредоносного излучения 5G». По словам продавцов, используемая во флешках «технология квантового голографического катализатора» обеспечит защиту всего дома от излучения. Однако исследователи установили, что от обычной USB-флешки за $6 новое «чудо-устройство» отличается только наклейкой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.