Роскомнадзор обнародовал список сервисов, претендующих на обязательную предустановку на смартфоны и телевизоры, ввозимые из-за границы. Перечень включает в себя 21 наименование.

Как известно, уже с начала следующего года в России вступит в силу закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на ввозимую из-за границы электронику. На смартфоны и планшеты должно быть предустановлено 16 приложений, на компьютеры — 3, на Smart TV — 4. Каждый год Минцифры должно обновлять список этих приложений.

По данным Роскомнадзора, в список предустановленного ПО были включены аудиовизуальные сервисы, нацеленные на российского пользователя, посещаемость которых должна превышать 100 тысяч человек в сутки.

«В реестр включены следующие АВС: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн», — сообщает регулятор.

Напомним, в прошлом месяце Роскомнадзор обратился к ведущим российским интернет-компаниям с просьбой создать и популяризовать отечественный видеосервис, не уступающий YouTube. Такое решение должно стать ответом на запрет YouTube-каналов российского агентства ANNA-News со стороны популярного видеохостинга.

Также в середине прошлого месяца в российскую Госдуму внесли законопроект, предусматривающий санкции против зарубежных сервисов, ограничивающих доступ к контенту российских СМИ. Блокировки могут затронуть, в частности, Facebook, Twitter и YouTube.

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