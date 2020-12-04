Подъем сигнала четырех каналов группы «Континент» на спутник теперь осуществляется через аплинк 1+1 media. Сигналы телеканалов «Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна» защищены системой условного доступа Verimatrix, сообщает пресс-служба.

Теперь портфолио группы по предоставлению услуг спутникового вещания насчитывает 25 телеканалов.

«1+1 media уже более пяти лет предоставляет услуги спутникового вещания как телеканалам группы, так и партнерам медиарынка с использованием современного оборудования и квалифицированного персонала. Надеемся и в дальнейшем обеспечивать высокое качество услуг и современный сервис, удовлетворять потребности клиентов», — сообщил директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1 + 1 media Андрей Мальчевский.

Отмечается, что спутниковое вещание телеканалов «Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна» с текущими техническими параметрами будет прекращено с 1 января. До 31 декабря необходимо настроить сигнал и изменить частоту спутникового приема (с 12 265 МГц на 11 766 МГц).

Напомним. в марте 1+1 media запустила в тестовом режиме незакодированные версии двух своих международных каналов — «УНИАН ТВ» и 1+1 International. Открытые версии обоих телеканалов вещают со спутника SES Astra 4А в формате DVB-S/MPEG-2.

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