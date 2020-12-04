В Молдове первое чтение прошли правки в Кодекс о телевидении и радиовещании. В частности, они касаются снятия запрета на вещание российских телеканалов на территории страны, передает РИА Новости.

Как известно, в 2017 году в Молдове были внесены изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании, запрещающие на территории республики ретрансляцию информационно-аналитических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В частности, это относится к российским телеканалам.

Новые же правки предусматривают снятие этих ограничений по отношению к российским каналам. Кроме того, будет уменьшено количество контента местного производства и контента на румынском языке.

Напомним, в октябре президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости вернуть российские каналы на молдавское ТВ. Он призвал пересмотреть законы, ограничивающие их вещание.

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