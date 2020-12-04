Российский канал «МИР 24» теперь вещает в Туркменистане. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

Согласно данным, смотреть программы телеканала жители Туркменистана могут на 15-й кнопке оператора «Ашхабадская городская телефонная сеть». Документы о сотрудничестве стороны подписали в конце прошлого месяца.

«Документы о сотрудничестве между телерадиокомпанией «МИР» и Туркменистаном в формате видеоконференции 23 ноября подписали председатель МТРК «МИР» Радик Батыршин и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Еще один документ был подписан между телекомпанией и Госкомитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана», — сказано в публикации.

Напомним, в Украине «МИР 24» запрещен с 2015 года. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял такое решение относительно канала в связи с тем, что вещатель нарушил требования Евроконвенции о трансграничном вещании.

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