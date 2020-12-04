Ноутбук – это незаменимый помощник современного человека. Он необходим и для работы, и для отдыха. На рынке компьютерной техники представлено огромное количество предложений, но среди всего этого многообразия можно выделить топ-5 новинок 2021 года.

Dell XPS 13 – 13-дюймовая высокопроизводительная модель ноутбука. Линейка XPS выпускается уже много лет, и каждое новое поколение становится все лучше. Данная «машина» оснащена процессором Core I7, оперативной памятью объемом 8 Гб и 256 ГБ PCIe SSD, а также сенсорным, практически безрамочным InfinityEdge экраном с высоким разрешением. Такой дисплей подходит и для работы, и для игр, и для просмотра видео. Процессор Intel Kaby Lake и мощная батарея обеспечивают ноутбуку 7 часов работы в автономном режиме. В Dell XPS 13 есть слот для SD-карты, несколько вариантов подключения USB и стандартный разъем для наушников. Единственный недостаток ноутбука – он не поддерживает Windows Hello.

Apple Macbook Pro 2021. Новый продукт корпорации Microsoft оборудован 4-ядерным процессором Intel Core i7, обновляемой AMD Radeon Pro 450, «оперативкой» объемом 16 Гб и SSD емкостью 256 Гб с возможностью увеличения до 2 Тб. Экран у этого ноутбука составляет 15 дюймов и имеет разрешение 2880×1800 пикселей. Несмотря на такие технические характеристики, Macbook Pro в версии 2021 года не подходит для мощных игр, и это, пожалуй, самый большой минус ноутбука.

Asus ROG Zephyrus GX501 – мощная игровая машина, которая может похвастаться 2,8 ГГц Intel Core i7-7700HQ, Nvidia GTX 1080 с 8 ГБ видеопамяти, а также 512 ГБ SSD M.2 PCIe с четырьмя дополнительными слотами для обновлений. Объем оперативной памяти у этой модели – 16 Гб, а размер экрана – 15,6 дюймов. В Asus ROG Zephyrus GX501 клавиатура подсвечивается и вынесена вперед, а тачпэд и все охлаждающие компоненты гаджета расположены ближе к дисплею. Благодаря такому оригинальному конструкторскому и дизайнерскому решению этот ноутбук принципиально выделяется среди других моделей с похожими техническими характеристиками. Заявленное производителем время автономной работы составляет 3 часа.

Acer Switch 3 – тонкий 12,2-дюймовый ноутбук для работы и развлечений. Гаджет выполнен в формате «2 в 1» и при желании может использоваться как планшет. Для этого нужно разъединить магнитный шарнир. Switch 3 оснащен Intel Pentium Quad Core N4200, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 64 ГБ памяти eMMC, чувствительным сенсорным экраном, USB-портами, слотом для MicroSD, разъемом для аудио и двумя камерами: фронтальной (2 Мп) и задней (5 Мп). В режиме автономной работы ноутбук может находиться до 7 часов, что является существенным преимуществом.

HP Spectre x360. По оценкам экспертов, эта модель – одна из лучших на рынке ноутбуков высокого класса. Ее разработчики отказались от сдержанного классического дизайна в пользу оригинального оформления в золотисто-медных тонах. Также дизайнеры обновили логотип компании HP. Технические характеристики Spectre x360 также впечатляют: 2-ядерный процессор Intel Core i7-7500U, графический процессор Nvidia GeForce GTX 940MX 2 ГБ, твердотельный накопитель m.2 PCIe емкостью 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памятью DDR4. Ноутбук оснащен стилиусом для работы в графических редакторах. Стальные петли позволяют гаджету раскладываться на 360° и обеспечивают длительный срок эксплуатации. Емкости аккумуляторной батареи HP Spectre x360 хватает на рекордные 9 часов работы без подзарядки.

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