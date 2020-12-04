В Узбекистане запускают новый детский телеканал — Aqlvoy. Он начнет вещание весной следующего года, передает Podrobno.uz.

Сообщается, что канал будет запущен при поддержке Министерства дошкольного образования. Программы Aqlvoy будут помогать детям познавать окружающий мир и развивать различные навыки.

Канал будет использовать лицензионный контент российских, южнокорейских и американских производителей, в частности, Sony, Disney и Universal. Мультфильмы и программы зарубежных студий будут специально переведены на узбекский язык для показа на Aqlvoy.

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