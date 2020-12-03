В Латвии сотрудники отдела Госполиции по борьбе с киберпреступлениями задержали группу местных жителей, незаконно предоставлявших доступ к ТВ-контенту. Пиратам грозит до четырех лет тюрьмы, передает DELFI.

Сообщается, что трое латвийцев зарабатывали посредством предоставления доступа к платному телевидение, не имея при этом соответствующих лиценззий и разрешений. Нарушители занимались пиратством как минимум год, а их клиентская база насчитывала не менее 1000 человек.

По подсчетам правоохранителей, нелегальная деятельность фигурантов нанесла правообладателям убытки в размере более 19 690 евро (около 676 тыс. грн). За это нарушителям грозит до четырех лет тюремного заключения или принудительные работы с денежным штрафом.

Напомним, в рамках борьбы с нелегальным распространением контента в течение трех лет в Латвии было начато 40 уголовных процессов против ТВ-пиратов, четыре из них дошли до суда. Из-за телепиратства казна страны ежегодно недополучает порядка 12 млн евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.