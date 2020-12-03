В Нидерландах приступили к разработке квантового интернета. Специалисты построят в части Амстердама локальную сеть, которая со временем перерастет в полноценный квантовый интернет, передает HitechsNews.

Сообщается, что работать над созданием квантового интернета будут оператор KPN, ассоциация голландских образовательных и исследовательских установ SURF, а также компания OPNT. Руководство взяла на себя исследовательская группа QuTech, которая получает элементы квантовых исчислений от Intel.

«Сеть будет соединять квантовые процессоры друг с другом через оптические каналы для обмена квантовыми битами или кубитами. Сначала будут решаться более простые задачи: квантовое шифрование данных, синхронизация», — пишет ресурс.

Отмечается, что изначально будет построен небольшой локальный прототип нового интернета в части Амстердама. Со временем, заявляет представитель QuTech Войцех Козловски, эта сеть превратится в полноценный квантовый интернет.

Напомним, этим летом в США предложили стратегию развития квантового интернета. Строительство сети будет реализовано за 10+ лет в пять этапов, каждый из них предполагает внедрение квантового интернета в нескольких лабораториях, находящихся в разных частях страны. После этого у США будет возможность создать полноценный прототип квантовой сети.

Ранее в Китае создали квантовую линию связи длиной свыше тысячи километров. Таким безопасным каналом учёным удалось соединить города Наньшань и Дэлинха.

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