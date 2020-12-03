«Роскосмос» запустил три спутника «Гонец-М». Космические аппараты были отправлены в космос с помощью ракеты «Союз-2.1б», передает 3Dnews.

Сообщается, что ракета была запущена сегодня, 3 декабря, в 04:14 по московскому времени (03:14 по Киеву) с космодрома Плесецк в Архангельской области. Вместе со спутниками «Гонец-М» в космос отправился также аппарат Минобороны России.

Спутники «Гонец-М» войдут в состав системысвязи «Гонец-Д1М». Их целью является обеспечение передачи данных для стационарных и подвижных объектов на территориях с неполным или отсутствующим покрытием.

Напомним, в ноябре прошлого года «Роскосмос» разорвал контракт с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который предусматривал запуск трех спутников «Гонец» в 2020 году. Вместо него был заключен новый, прописывающий отправку аппаратов в космос на год позже.

Однако в сентябре этого года уже были запущены три аппарата семейства «Гонец-М». Тогда спутники данной серии впервые были отправлены в космос с помощью носителя «Союз-2.1б». До этого они выводились на орбиту на конверсионной ракете «Рокот».

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