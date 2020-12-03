Киевстар рассказал о популярности своей акции «Счастливый день». С момента запуска предложением воспользовались уже более 2 миллионов раз, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, с середины октября, когда была запущена акция, Киевстар уже успел начислить абонентам 29 млн минут для звонков и больше 2 млн гигабайт мобильного интернета. Этого объема трафика, отмечает оператор, могло бы хватить для непрерывного просмотра видео онлайн в высоком качестве в течение 170 лет.

Пользоваться предложением можно раз в неделю до 31 декабря даже при полном отсутствии денег на счету. Для его активации нужно только позвонить на бесплатный номер 222 или же отправить запрос *222#. После активации услуг оператор предоставляет абоненту безлимитный мобильный интернет и возможность совершать нетарифицируемые звонки в сети Киевстар в течение суток.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар запустил услугу «Мы вместе». Она позволяет совершать безлимитные звонки на один номер в сети Киевстар, выбранный абонентом, даже без пополнения счета и оплаты услуг в тарифе.

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