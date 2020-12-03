С начала пандемии, вызванной коронавирусом (COVID-19), система доставки еды в ресторанном бизнесе претерпела кардинальные изменения. Доходы от услуги по доставке еды, заказанной через интернет, в настоящее время составляют львиную долю от общего дохода ресторанного бизнеса. Согласно информации из отчёта «Эволюция ресторанной индустрии», 40% операторов ресторанов согласны инвестировать от 10 до 20% своих доходов в технологии. Мощное влияние, которое вирус COVID-19 оказал на ресторанный бизнес, подчёркивает важность для операторов налаживания чёткой и надёжной системы принятия и выполнения заказов в ресторанах.

Для такой быстроразвивающейся и быстрорастущей отрасли, как ресторанный бизнес, крайне важно найти систему программного обеспечения для точек продаж, которая будет полностью соответствовать последним достижениям в сфере технологий. Современное программное обеспечение для POS-систем превратилось в инструмент, который оптимизирует все аспекты ресторанного бизнеса – от обслуживания клиентов до взаимодействия с пользователем и выполнения административных обязанностей.

Что такое программное обеспечение для POS-систем

Программное обеспечение для POS-систем – это программно-аппаратный комплекс в виде точек продаж, который обрабатывает транзакции, происходящие в ресторане. Изначально в традиционных точках продаж ресторанов использовалось программное обеспечение для формирования счетов, которое принимало заказы и генерировало квитанции. Однако с появлением облачных технологий скромная POS-система превратилась в полноценную систему управления рестораном.

Сегодня софт для POS-систем ресторана поддерживает следующие функции:

управление поставками и складскими запасами;

интеллектуальной отчётности и аналитики;

управления взаимоотношениями с клиентами и многие другие;

сокращает потребность в ручном труде;

упрощает операции по управлению работой ресторана.

Добавьте к этому интеграцию с различными сторонними приложениями, такими как система онлайн-заказов, электронные кошельки, резервирование столиков, программы лояльности и т.д., и POS-автомат ресторана становится комплексным решением для управления рестораном.

Облачное программное обеспечение POS для ресторанов способно работать как в онлайн, так и в оффлайн-режиме. Таким образом, даже если интернет-подключение по какой-либо причине не работает, POS-система сможет гарантировать непрерывную работу всех процессов ресторана.

По мере того, как будете изучать различные варианты решений по программному обеспечению (ПО) для ресторана необходимо учесть ряд важных факторов. Подумайте о том, каким образом новая система может повлиять на клиентов, персонал и прибыльность. Протестируйте каждое из возможных решений или изучите их демо-версии, чтобы понять, какие функции наиболее важны для вашей команды.

Уделите максимум внимания следующим семи моментам.

Советы по выбору ПО

1. Удобство для клиентов

В конечном итоге, одной из задач ресторанного бизнеса является возможность сделать клиентов более счастливыми. Поэтому крайне важно иметь POS-систему, которая повышает удобство для клиентов. Клиенты оценят возможность легко разделять чеки, перемещать вкладку панели, переключать столы – а также дополнительный бонус, позволяющий производить платежи прямо со своего места.

2. Удобство для пользователей

В своей частной жизни ваши сотрудники пользуются передовым программным обеспечением (которое установлено на их планшетах, смартфонах, смарт-телевизорах, смарт-часах). Если придя в ваш ресторан на работу они будут вынуждены пользоваться неудобным, устаревшим, медленным программным обеспечением, это очень быстро заставит их разочароваться. И, напротив – к примеру, интуитивно понятная, простая в освоении и удобная в управлении программа для кофейни сможет обеспечить им максимальное удобство при её использовании. Они также смогут синхронизировать данные прямо в системе, что позволит им легко приступить к работе и сразу же окунуться в рабочий процесс, а в процессе работы – повысить автоматизацию и точность расчёта.

3. Доступ к данным и контроль

Вы не можете находиться в ресторане 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но когда вы используете старую систему на основе простых настольных компьютеров, вам иногда может показаться, что следует сидеть на рабочем месте постоянно. Это становится особенно досадной проблемой, когда необходимо просто составить небольшой график или обновить меню, и иногда вам приходится срываться из дому в выходной или в вечернее время. Поэтому обратите внимание на программное обеспечение для POS, которое может обеспечить доступ к данным из любого места и с любого устройства. Обновление меню, внесение корректив в рабочий график, вопросы зарплат – просто выберите POS-софт, который позволит решать все эти проблемы в удалённом режиме.

4. Безопасность

Когда вопросы безопасности и обслуживания включены в соглашение с поставщиком программного обеспечения, отсутствует необходимость в дорогостоящей IT-поддержке и ручном обновлении. Современное программное обеспечение POS, например, такое как joinpоster.com, будет включать в себя функцию автоматического резервного копирования данных, настраиваемый контроль доступа и шифрование данных для защиты от возможных ошибок персонала и кражи информации злоумышленниками. Вы сможете сохранять полное спокойствие, зная о том, что номера кредитных карт ваших клиентов в безопасности и что ваши обязанности по соблюдению требований PCI также минимизированы.

5. Отчётность

Рестораны генерируют огромное количество данных, связанных с информацией о клиентах и проводимых транзакциях. Если вы хотите получать максимальную отдачу от этих данных, то необходимо решение с функцией интеллектуальной отчётности. Ищите программное обеспечение POS, которое позволяет создавать отчёты в режиме реального времени и анализировать любые показатели, имеющие значение для бизнеса. Вы сможете увидеть, какие товары продаются лучше всего, в какое время и в какие дни недели, а также какие сферы являются наиболее прибыльными. Вы также сможете лучше понять, насколько хорошо работают ваши сотрудники, оценить истинные затраты на рабочую силу, расходы на продукты и приход новых клиентов.

6. Запасы на складах

Общеизвестно, что ресторанам приходится работать с относительно небольшой маржой. Ищите POS-систему, которая упрощает управление складами. Вам необходимо с лёгкостью отслеживать перемещение ингредиентов и продуктов, а также следить за тем, куда они уходят. Таким образом, вы не только лучше поймёте, что происходит со складскими запасами, но и сможете лучше наладить коммуникацию, когда приходит время размещать заказ на поставку продуктов, а также сделать заказы определённых товаров регулярными.

7. Скорость работы

В конечном итоге, скорость обслуживания клиентов имеет первостепенное значение, независимо от того, в каком ресторанном заведении вы работаете. Вы располагаете ограниченным временем, поэтому лучше максимально использовать ваши возможности для получения дохода. Это означает, что вам необходимо как можно быстрее проходить каждый этап процесса приготовления заказов, а также предложить безупречное качество обслуживания для клиентов, удобные условия работы для официантов, персонала бара, поваров и менеджеров. Поэтому менее всего вам необходим софт, замедляющий этот процесс. А вот чтобы ускорить и максимально автоматизировать все процессы, к примеру, кофейного отдела ресторана или отдельно взятой кофейни, можно использовать программу Poster. Это полноценное решения для бизнеса, позволяющее подключать к POS-системе банковский терминал, денежный ящик, сканер штрих-кодов, весы и так далее. Более подробная информация о функционале Poster представлена на сайте joinpоster.com.

Вместо вывода

Внедрение программного обеспечения для приема заказов в ресторане, кафе или кофейне – это один из наиболее важных шагов, которые можно и нужно предпринять для упрощения работы. Учтите изложенные выше факторы, прежде чем вкладывать средства в приобретение программного обеспечения для управления заказами!

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