Многие владельцы объектов малого бизнеса имеют лишь отдалённое представление об оптимизации сайтов для поисковых систем или же SEO. Однако, освоить основы использования инструментов SEO для поддержания своего активного присутствия в сети не так уж сложно.

Как предпринимателю вам нет необходимости тратить огромные суммы денег для получения максимальной выгоды от SEO. Как правило, под SEO подразумевается продвижение сайта по ключевым словам и это отчасти верно. Однако данный процесс требует выполнения и других действий. Следуя советам, изложенным в этой статье, вы сможете взаимодействовать с большим количеством клиентов, сделать свой бизнес процветающей частью сообщества и установить стабильную связь со своим идеальным потребителем.

Используйте Google My Business как часть SEO-стратегии

После того, как сведения о компании загружены в Google My Business, она сможет появиться в перечне местных в результатах поиска по выбранным ключевым словам. За последние несколько лет Google My Business превратился в отличный инструмент для владельцев малого бизнеса, помогающий им укрепить своё присутствие в интернете.

Если вы не уверены в том, что нужно включить Google My Business в свою стратегию SEO, подумайте над тем, включили бы вы этот инструмент, если бы знали, что можете использовать его для того, чтобы узнать о покупательной активности ваших клиентов? Google Insights расскажет о том, как клиенты нашли ваш бизнес. Эта ценная информация может помочь обслуживать новых потребителей самыми разными способами.

Изучите аудиторию

Будучи опытным владельцем бизнеса, вы можете подумать, что вы уже обладаете хорошей базой знаний о вашем среднестатистическом покупателе. Но знаете ли вы о том, чего хочет этот клиент, когда он входит в ваше заведение? Что он делает, когда посещает web-сайт вашей компании? Какой именно контент больше всего нравится вашим клиентам?

Как только вы поймёте своего среднестатистического клиента, то сможете приступить к работе над созданием контента, который специально предназначен для них. Если ваши клиенты проводят много времени на YouTube, создавайте больше видеоконтента. Аналогичный совет для тех, чьи идеальные потребители проводят много времени на Facebook: вам следует создавать контент, наилучшим образом подходящий для размещения на этой социальной платформе.

Если вы не знаете своих лучших клиентов, их поведение, их мысли, вам действительно будет сложно создать ценный контент, который заставит их возвращаться. Вместо этого вы будете пробовать различные варианты наобум, пока что-то не «выстрелит». Если вы плохо знаете своих потребителей, в конечном итоге, может оказаться, что ничто из того, что вы делаете, не сработает.

Оптимизируйте web-сайт компании для мобильных устройств

Если web-сайт вашей компании ещё не оптимизирован для мобильных устройств, запланируйте сделать это в самом ближайшем будущем. Сегодня вы можете использовать для этого плагины, подобные тем, что имеются в WordPress. Если вы действительно хотите выделиться среди конкурентов, работающих на местном рынке, оптимизируйте свой web-сайт для быстрой загрузки страниц. Вы также можете сделать это с помощью доступных плагинов из вашей системы управления контентом.

Процесс изучения базовых методов SEO не должен показаться скучным и трудоёмким. Использование в вашей общей маркетинговой стратегии некоторых советов, изложенных в данном материале, может помочь поднять ваш бизнес и его репутацию в интернете на действительно высокий уровень. Впрочем, если процесс SEO-продвижения является для вас по-прежнему сложным, тогда советуем обратиться в digital-агентство «Космос-Веб», которое специализируется на разработке и продвижении сайтов, рекламе, аналитике и развитии проектов в цифровой среде. Посетите сайт cosmos-web.ru для получения более детальной информации об услугах компании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.