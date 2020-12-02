Правительство Испании назвало сумму, которую необходимо инвестировать в развертывание сетей 5G в стране. В течение пяти лет выделят 4,3 миллиарда евро на развитие технологий пятого поколения, передает Mind.

Сообщается, что уже в следующем году 883 млн евро из бюджета должны пойти на развертывание широкополосной связи в сельских регионах. Парламент должен принять бюджет на следующий год уже в ближайшие недели.

«Цель состоит в том, чтобы все, независимо от того, где они живут, могли воспользоваться преимуществами этого прогресса в области подключения в рамках плана, который особенно важен для сельских районов Испании», — заявила официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро.

По ее словам, кроме бюджетных денег, до 2025 года ожидаются также инвестиции в развитие 5G со стороны частных компаний. От них Испания планирует получить порядка 24 миллионов евро.

Напомним, первая сеть 5G в Испании появилась еще в середине прошлого года. Ее запустила компания Vodafone Espana при поддержке китайского гиганта рынка телекоммуникационного оборудования Huawei.

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