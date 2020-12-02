Vodafone сообщила об успешном использовании дронов в строительстве мобильной сети LTE-900. Компания использует 6 беспилотных аппаратов для планирования и обследования собственной сети, сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что первый пилотный проект по использованию дронов в телекоме оператор запустил в марте этого года. Благодаря задействованию беспилотников компания может оперативнее получать информацию о состоянии сети и, как следствие, более качественно ее обслуживать.

«Сегодня мы лидер по строительству LTE-900 в Украине. Темп строительства, обусловленный лицензионными требованиями, чрезвычайно высокий – еженедельно мы подключаем к скоростному Интернету сотни сел. Поэтому мы активно ищем новые инструменты. В Украине это впервые, но это не украинское ноу-хау. В мире есть много примеров успешного использования дронов в телекоммуникациях и смежных отраслях – мы можем их подробно изучать благодаря доступу к глобальной экспертизе Vodafone», — рассказал технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунзе.

В частности, дроны помогают оператору понять, в каком месте разумнее всего ставить новую вышку, чтобы она охватила большую территорию и давала более качественный сигнал. Также с помощью беспилотников легче выбрать оптимальную конфигурацию базовой станции: на какой высоте смонтировать антенны, сколько секторов потребуется, какой должен быть наклон антенн и т.д.

В целом, привлечение дронов к работам по расширению сети позволяет Vodafone тратить меньше времени на планирование и обслуживание. А это, в свою очередь, помогает сделать инвестиции в сеть более эффективными.

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