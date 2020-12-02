Запорожская облгосадминистрация подписала Меморандум о сотрудничестве с тремя мобильными операторами. В рамках сотрудничества Киевстар, Vodafone и lifecell будут предлагать свои цифровые решения для развития области, сообщается в совместном пресс-релизе операторов.

Согласно данным, в рамках сотрудничества Запорожская ОГА и операторы сосредоточатся на 4 основных направлениях:

Поиск пропавших детей;

исследование пассажиропотока для оптимизации транспортной сети области;

оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций;

организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров, в том числе, видео- и GPS-мониторинга.

Для поиска пропавших детей планируется задействовать новейшие информационные и телекоммуникационные технологии. В частности, проект Киевстар «Поиск детей» позволяет подключить к поиску людей, находившихся недалеко от места, где ребенок был замечен последний раз. Они получают SMS с соответствующей информацией и предложением позвонить на номер 102.

А с помощью Big Data от мобильных операторов, в частности, от Vodafone, планируется исследовать и изучать пассажиропоток Запорожской области. Это поможет понять реальные запросы населения и оптимизировать транспортную сеть.

Для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуацийбудут внедрять системы информирования, а также налаживать взаимосвязь и взаимную координацию действий органов власти и местного самоуправления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также в сотрудничестве с мобильными операторами область планирует внедрить системы GPS–мониторинга, диспетчеризации и видеомониторинга в автотранспортных средствах, которые осуществляют перевозку пассажиров. Наработки в данной сфере уже есть у lifecell.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.