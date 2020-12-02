Vodafone запустил новую акцию в преддверии новогодних праздников. Оператор дарит абонентам безлимитные звонки на номера всех операторов Украины, а также снимает ограничения на пользование интернет-приложениями, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, акция «С Vodafone все свои» доступна с 1 декабря по 15 января для клиентов предоплаченных тарифов Vodafone SuperNet. Абонентам будет предоставлено неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимитное пользование услугами PASS: Online, Social и Video.

Подключить акцию можно в приложении My Vodafone или с помощью USSD-комбинации *888# и кнопка вызова. Для этого не требуется никаких дополнительных платежей, необходимо лишь оплатить свой обычный пакет услуг на месяц.

Напомним, в октябре Vodafone запустил акцию «Online PASS в подарок». Оператор предлагает абонентам безлимитный доступ к ресурсам для обучения и онлайн-работы.

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