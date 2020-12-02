Компания A1 запустила в столице Болгарии – городе Софии – сеть 5G, охватывающую центральные и спальные районы, а также бизнес-центры города.

К 15 декабря компания также планирует завершить монтаж сети 5G в Бургасе, которая должна охватить 90% территории города, сделав его первым в Болгарии населённым пунктом с практически полноценным 5G-покрытием. Компания A1 использует частоты в диапазоне 3.6 ГГц, а также базовые станции 5G – в отличие от приверженцев других решений, таких, как динамическое разделение спектра (DSS). Это позволяет телекоммуникационной компании предлагать своим клиентам гигабитный широкополосный доступ в Интернет при чрезвычайно низкой задержке.

Комментируя данное событие, генеральный директор компании A1 Болгария Александр Димитров заявил: «Компания A1 была первой, кто продемонстрировал возможности 5G в стране – это случилось ещё в начале 2018 года, а уже сегодня мы запустили реально работающую сеть 5G, которая укрепила наши ведущие позиции в отрасли. Благодаря серьёзным инвестициям в 5G и возможностям новой технологии мы надеемся помочь бизнесу и обществу продолжить рост. На начальном этапе мы запустили сети 5G в Софии и Бургасе, но уже к концу первого квартала 2021 года наша сеть 5G охватит все населённые пункты с населением более 10 000 человек. В следующие четыре года A1 планирует инвестировать более 780 миллионов левов (399 миллионов евро) в свою сеть, и вместе с этим сможет развиваться экономика страны в целом».

Иван Димитров, председатель Комиссии по регулированию связи (CRC), добавил: «Запуск сетей 5G в стране придаст значительный импульс развитию экономики, мобильных услуг и общества в целом. По этой причине внедрение новой технологии также является приоритетом для стран Европейского Союза, которые договорились до конца 2020 года запустить сеть 5G хотя бы в одном из своих городов. Болгария уже входит в число тех стран Евросоюза, в которых имеется сеть 5G, и я считаю, что инвестиции в новую технологию быстро сделают её более масштабной и в итоге она станет драйвером диджитализации в стране».

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