Видео является прекрасным инструментом маркетинга для бизнеса. Оно способно рассказывать истории намного более эффективно, чем это делают тексты. Однако создание профессионального фильма требует вложения огромных сумм в долларах за каждую секунду хронометража, что делает его дорогостоящим и недоступным для малого бизнеса. С другой стороны, хорошей альтернативой видео может стать видео-слайд-шоу, которое не особо уступает обычному видео по своей насыщенности. Используя программу для создания слайд-шоу, каждый может создавать готовые проекты в несколько кликов. Редакция Mediasat обратилась к создателям видеоредактора с множеством готовых шаблонов для маркетинговых и бизнес-видео InVideo с просьбой дать несколько советов, следуя которым наши читатели смогут создавать качественные видео-слайд-шоу для промо бизнеса.

1. Используйте картинки высокого качества

Качественные работы могут быть выполнены лишь из качественных материалов. Самое простое правило для создания качественной картинки состоит в том, что её разрешение должно быть не ниже разрешения видео. Используя инструмент InVideo, вы можете создавать видео с разрешением до 1080p, поэтому ваши картинки должны быть не меньшего размера. Однако, качество – это не только разрешение. Хороший снимок должен быть без размытия, переэкспозиции/недоэкспонирования, а также должен быть хорошо скомпонован. Одним словом, все советы по фотографии применимы и к слайд-шоу.

2. Установите подходящую скорость

Продолжительность отображения каждого слайда очень важна для успеха видео-слайд-шоу. Если эта продолжительность будет очень короткой, пользователю будет непросто уловить информацию, представленную на каждой из страниц. Если продолжительность отображения слайда будет слишком долгой, зритель будет уставать. Данные исследования говорят о том, что идеальным временем отображения слайда является 4-10 секунд. Это означает, что вы, по всей видимости, не захотите, чтобы в одной минуте слайд-шоу было более 15 картинок и менее 6. Кроме того, рекомендуется согласовывать темп перехода с темпом фоновой музыки. Например, если в качестве фоновой у вас используется какая-либо горячая музыка, вы можете ускорить переходы. И наоборот, если ваша музыка мягкая, вы можете захотеть, чтобы переходы замедлялись. InVideo – это онлайн-программа для создания слайд-шоу с синхронизацией музыки. Если вы захотите, вы сможете сделать все переходы между кадрами анимации идеально синхронизированными с ритмами фоновой музыки.

3. Создайте историю

Хорошее слайд-шоу – это не просто набор картинок, размещённых случайным образом на шкале времени. При создании слайд-шоу необходимо серьёзно продумать последовательность изображений. Вам нужно сделать из них историю. Один из наиболее широко используемых подходов – это увеличение масштаба, то есть сначала вам следует показать некоторую обзорную картину, а затем – детали каждого аспекта. Другие подходы, такие как уменьшение или увеличение, затем уменьшение, также будут работать, но не пытайтесь увеличивать и уменьшать масштаб бесконечно.

4. Сделайте картинку на экране элегантной

Простота – залог элегантности. Ниже вы найдёте несколько советов, которые помогут вам сделать видео более элегантным.

Не включайте в свои изображения ненужные объекты. К примеру, если вы показываете изображение дома, выставленного на продажу, старайтесь избегать попадания в кадр случайных прохожих.

Старайтесь избегать использования слишком большого разнообразия цветов. Если вы включаете в своё слайд-шоу диаграммы или текстовые поля, следите, чтобы количество цветов не превышало 3.

Избегайте использования большого количества текстов. Иногда достаточно нескольких ключевых слов, и совсем не обязательно, чтобы это был целый абзац.

Избегайте использования украшений. Они неплохо подходят для тинейджеров, но не к лицу серьёзному бизнесу.

5. Призыв к действию

В конце слайд-шоу не стесняйтесь размещать призывы к различным действиям – такие как как «посетите наш web-сайт» или «подпишитесь на нас в Twitter». Пользователи обычно более ленивы, чем вы можете себе представить. Они редко предпринимают какие-либо действия до тех пор, пока вы их об этом сами не попросите. И они последуют за вашим призывом, если ваше видео тронет их сердца. Если адрес вашего web-сайта слишком длинный для ввода, вы можете использовать службу сокращения URL-адресов, либо вообще показать вместо этого QR-код.

6. Создайте собственный стиль

Если вы планируете опубликовать серию маркетинговых видеороликов, вы должны создать свой собственный стиль, который станет частью имиджа вашего бренда. То есть, любой пользователь, просмотревший ваше первое видео, может узнать, что это вы, лишь мельком взглянув на второе. Общий стиль для видео можно построить различными способами, и вот несколько примеров.

Используйте одинаковые цвета для фона.

Используйте согласованный цветовой тон.

Добавляйте в каждый кадр ваш логотип.

Применяйте единый тип кадра для всего видеоряда.

7. Хорошо продумайте название и описание

Заголовок и описание слайд-шоу являются намного более важными его элементами, чем это может показаться на первый взгляд. Если вы размещаете своё маркетинговое видео на платформе YouTube и надеетесь на то, что к вам время от времени будут заглядывать незнакомцы, вам следует серьёзно подумать о словах, которые следует включить в заголовок и описание. Представьте, какие ключевые слова они будут использовать при поиске чего-либо, связанного с вашим бизнесом, и убедитесь в том, что эти ключевые слова присутствуют в вашем заголовке или описании. Таким образом, ваше видео получит больше шансов появиться в результатах поиска. Этот метод называется SEO (поисковая оптимизация). Если это новое слово для вас, попробуйте поискать его в Google и получить больше подсказок по этому поводу.

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