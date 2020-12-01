— Что такое доменные имена и как происходит регистрация домена?

Доменное имя выполняет функции адреса, который интернет-пользователи используют для поиска какого-либо web-сайта. Люди набирают его в адресной строке браузера, дабы получить доступ к сайту.

Каждому web-сайту и каждому серверу присваивается уникальный номер, состоящий из некой последовательности цифр – IP-адрес. Однако, цифры запоминать сложно, поэтому и были изобретены доменные имена.

Каждое доменное имя состоит из домена второго уровня и домена верхнего уровня (TLD). Домены второго уровня представляют собой слова и фразы, которые владельцы сайтов придумывают состоятельно, а домены верхнего уровня – это расширения, которые за ними следуют.

К примеру, в случае с доменом google.cоm, доменом второго уровня является слово google, а .com – это TLD.

Для того чтобы получить право на использование понравившегося доменного имени, необходимо зарегистрировать его у регистратора доменных имён. Так называется компания, которая занимается продажей доменных имён и их управлением.

Регистраторы доменных имён включены в список ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имён и номеров), перед которой они отчитываются за каждый купленный домен. Данная отчётность происходит в форме редактирования базы данных, содержащей информацию о собственниках доменов.

Например, в Украине одной из трёх компаний с ICANN-аккредитацией является наша компания «Хостинг Украина». Благодаря этому у нас можно регистрировать международные домены без посредников.

Перед регистрацией понравившегося доменного имени клиент может проверить его доступность, используя для этого специальный инструмент для проверки. К примеру, чтобы подобрать домены используйте наш сервис для проверки, введя в поисковую строку интересующее название.

После этого система отобразит доступность выбранного имени вместе с различными вариантами расширений и ценами на их покупку. Если интересующий домен уже куплен, инструмент для проверки доступности предложит ряд возможных альтернативных вариантов.