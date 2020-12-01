Даже если вы новичок в сфере создания web-сайтов, то, определённо, слышали термины «домен» и «хостинг», которые встречаются в различных статьях и руководствах по созданию web-сайтов.
Оба термина являются очень важными элементами web-сайта, и поэтому крайне важно понимать различия между ними, прежде чем начинать создавать новый web-сайт.
Редакция Mediasat обратилась к техническим специалистам компании «Хостинг Украина», у которой можно купить хостинг в Украине, с просьбой ответить на наши вопросы, тем самым рассказав читателям всё то, что необходимо знать о доменах и хостинге, а также о различиях между ними.
— Что такое доменные имена и как происходит регистрация домена?
Доменное имя выполняет функции адреса, который интернет-пользователи используют для поиска какого-либо web-сайта. Люди набирают его в адресной строке браузера, дабы получить доступ к сайту.
Каждому web-сайту и каждому серверу присваивается уникальный номер, состоящий из некой последовательности цифр – IP-адрес. Однако, цифры запоминать сложно, поэтому и были изобретены доменные имена.
Каждое доменное имя состоит из домена второго уровня и домена верхнего уровня (TLD). Домены второго уровня представляют собой слова и фразы, которые владельцы сайтов придумывают состоятельно, а домены верхнего уровня – это расширения, которые за ними следуют.
К примеру, в случае с доменом google.cоm, доменом второго уровня является слово google, а .com – это TLD.
Для того чтобы получить право на использование понравившегося доменного имени, необходимо зарегистрировать его у регистратора доменных имён. Так называется компания, которая занимается продажей доменных имён и их управлением.
Регистраторы доменных имён включены в список ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имён и номеров), перед которой они отчитываются за каждый купленный домен. Данная отчётность происходит в форме редактирования базы данных, содержащей информацию о собственниках доменов.
Например, в Украине одной из трёх компаний с ICANN-аккредитацией является наша компания «Хостинг Украина». Благодаря этому у нас можно регистрировать международные домены без посредников.
Перед регистрацией понравившегося доменного имени клиент может проверить его доступность, используя для этого специальный инструмент для проверки. К примеру, чтобы подобрать домены используйте наш сервис для проверки, введя в поисковую строку интересующее название.
После этого система отобразит доступность выбранного имени вместе с различными вариантами расширений и ценами на их покупку. Если интересующий домен уже куплен, инструмент для проверки доступности предложит ряд возможных альтернативных вариантов.
Как только выберете необходимый домен, нажимайте на кнопку «Заказать», после чего переходите в «Корзину» и выбирайте срок, на который домен будет зарегистрирован. Регистраторы могут предлагать различные варианты. Компания «Хостинг Украина», к примеру, предлагает возможность регистрации на срок от одного до 10 лет в зависимости от доменной зоны.
— Какие существуют типы расширений доменов и какова их цена?
Существуют сотни различных вариантов расширений доменных имён, и, возможно, читатели Mediasat знакомы с некоторыми из них. По меньшей мере, многие точно встречались с такими расширениями, как .com и .net, которые являются двумя наиболее часто используемыми TLD.
Если вы желаете зарегистрировать доменное имя, вам полезно изучить все возможные варианты, чтобы найти идеальное для вас расширение. Ниже вы найдёте табличку с некоторыми из TLD, предлагаемыми компанией «Хостинг Украина», а также ценами на них:
Разумеется, существует также множество других расширений, из которых можно выбирать и которые не попали в данный список. Для того чтобы проверить доступность интересующего расширения, воспользуйтесь инструментом для проверки доступности доменов.
— Что такое web-хостинг?
Службы Web-хостинга позволяют владельцам публиковать свои web-сайты в сети интернет. Провайдеры услуг web-хостинга обеспечивают хранение данных web-сайта на своих серверах, а также отправляют эту информацию в web-браузеры посетителей сайта, когда они печатают в адресной строке доменное имя.
Всем пользователям услуг хостинга предлагаются инструменты для новичков, поэтому управлять web-сайтом можно не имея особых технических навыков. Большинство провайдеров услуг хостинга, в том числе и наша компания, обеспечивают поддержку клиентов, занимаются обслуживанием серверов, а также предоставляют инструменты для автоматической установки и конструкторы web-сайтов, которые значительно облегчают процесс создания сайтов и управления ими.
Тем не менее, к выбору службы web-хостинга необходимо подходить с определённой тщательностью. Следует учитывать несколько факторов.
Во-первых, надёжный хостинг-провайдер должен иметь хорошую службу поддержки клиентов, обеспечивать высокую скорость загрузки, обеспечивать отличное время безотказной работы сервера – и всё это по разумным ценам. К счастью, у «Хостинг Украина» всё это есть.
Зарегистрировать хостинг в нашей компании также довольно легко. Просто зарегистрируйтесь, используя свою электронную почту, и выберите один из доступных планов хостинга.
— Какие существуют типы хостинга для web-сайтов?
Компания Хостинг Украина» предлагает различные тарифные планы хостинга, среди которых определённо найдётся подходящий для каждого, кто желает создать свой web-сайт – будь то блог о путешествиях или же корпоративный сайт компании. Ниже представлен краткий их обзор:
- Виртуальный хостинг – это такой вид хостинга, при котором несколько web-сайтов используют один и тот же физический сервер, получая при этом определённый объём ресурсов и доступ к хранилищу. Это самый доступный вариант из всех, и он идеально подходит для нужд малого бизнеса, а также для размещения личных небольших web-сайтов.
- VPS-хостинг – решение, при котором все пользователи также используют один физический сервер, но при этом получают собственное выделенное серверное пространство, а это означает, что на работу web-сайта не повлияют действия сторонних лиц. Тарифные планы на VPS-хостинг или же VDS-хостинг начинаются от 204 гривен в месяц.
- Облачный хостинг – он работает как частный виртуальный сервер, состоящий из кластера различных серверов. Покупая такой хостинг, клиент получает выделенные ресурсы, выделенный IP-адрес и полный контроль над его внутренним содержанием.
Если вы новичок в сфере сайтостроительства, вам лучше всего изначально выбрать виртуальный хостинг – он доступен по своей цене, полностью управляем и прост в использовании. Вам не понадобится специальная техническая подготовка, так как все технические детали бэкэнда будут контролироваться командой компании «Хостинг Украина».
С другой стороны, если у вас уже есть некоторый технический опыт и вам необходима свобода управления выделенным сервером, тогда VPS и облачный хостинг могут стать хорошим выбором. Всё зависит от бюджета и того, какой web-сайт нужно разместить на хостинге.
Подведём итоги
Домен – это адрес, по которому пользователи интернета могут находить в сети web-сайт. Это имя, зарегистрированное в Системе доменных имен (DNS), которое на универсальном уровне идентифицируется web-серверами и онлайн-организациями в интернете. Для потенциальных клиентов доменное имя является первым элементом информации об организации или бизнес-проекте, который они могут найти в сети.
С другой стороны, web-хостинг представляет собой службу хостинга в интернете, которая делает web-сайт доступным для всех пользователей Всемирной паутины. Web-хостинг открывает сайт миру и всем потенциальным клиентам. Компания, предлагающая услуги web-хостинга, сдаёт в аренду место на компьютере, подключенном к интернету. Служба web-хостинга отвечает за непрерывную работу данного компьютера, а также за то, чтобы подключение к сети оставалось активным всё время.
Домен и хостинг – это две разные услуги, которые работают вместе в тесной связи, чтобы поддерживать работу web-сайта. Система доменных имен (DNS) – это децентрализованный каталог, который переводит удобные для прочтения и запоминания доменные имена (такие как, к примеру, wikіpеdiа.org), в понятные машинам IP-адреса, например 192.168.1.1.
Службы, предоставляющие услуги web-хостинга, располагают центрами обработки данных и огромными серверами, через которые они предлагают пространство и возможность подключения для своих клиентов. Помимо этого, они также предоставляют множество других функций – таких, как регистрация домена, служба хостинга электронной почты, подключение к интернету, расширенные функции безопасности и многое другое.
Домен и хостинг – обеспечивают функционирование web-сайта. Несмотря на то, что оба аспекта управления web-ресурсами необходимы для поддержания работоспособности web-сайта, web-хостинг определенно является первичным. Это связано с тем, что без надёжного хостинг-сервера все труды над дизайном и системой управления контентом пропадут даром. Без web-хостинга web-сайт не будет доступен для пользователей со всего мира. При этом нельзя обратиться за услугами хостинга, пока не приобретено доменное имя, выполняющее функции адреса по которому пользователи интернета смогут получить доступ к web-сайту.