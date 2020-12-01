На территории Италии, Болгарии, Франции, Германии, Литвы, Мальты, Румынии, Словении, Швеции и Нидерландов при содействии Евроюста была остановлена работа более 5 550 компьютерных серверов IPTV, которые использовались для передачи и хранения телевизионных программы, прямых трансляций спортивных мероприятий и фильмов без оплаты законным правообладателям.

В настоящее время доступ к стриминговым онлайн-платформам заблокированы для клиентов на территории Италии, которые ранее смотрели телепередачи, используя дешёвые телевизионные сет-топ-боксы, и оплачивая за просмотр суммы, которые намного ниже рыночной стоимости подписки.

Один человек был арестован итальянскими властями. Были изъяты компьютерная техника, другие средства связи и платёжные инструменты, а также роскошные автомобили. Предполагаемая незаконная прибыль злоумышленников составила 12,6 миллиона долларов.

Евроюст (Eurojust), Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, оказало помощь в выполнении принятых на общеевропейском уровне постановлений о проведении расследования в упомянутых выше странах, а также в Греции. Агентство координировало работу следствия в 20 местах.

В сентябре прошлого года Евроюст координировал свои действия со службами судебного расследования деятельности организованных преступных групп (ОПГ), преступная деятельность которых включает мошенничество и пиратство в сфере платного телевидения и потоковых сервисов.

В результате операции, проведение которой осуществлялось под руководством итальянского отделения Евроюста, было отключено более 200 серверов с целью предотвращения мошеннических действий.

Операция, которую возглавило итальянское бюро Eurojust, отключила более 200 серверов, чтобы предотвратить распространение мошенничества. Агентство недавно получило за эту работу награду от Ассоциации борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере (AAPA).

Расследование деятельности данной конкретной сети продолжается уже на протяжении некоторого времени, и на текущей неделе были приняты дальнейшие меры. Владельцы авторских прав, в том числе — ведущие европейские каналы платного телевидения и американские киностудии, подали властям Италии жалобы на масштабное пиратство, которое лишает их доходов на миллионы долларов.

Ранее в этом году были проведены ещё две операции, оговоренные и согласованные с властями США и Испании, которые были связаны с борьбой с пиратской дистрибуцией сигнала платного телевидения и размещением незаконного контента в нарушение прав авторов.

ОПГ подрывают деятельность легально действующих компаний и получают огромные прибыли, незаконно перехватывая их сигналы и используя компьютерные серверы для дистрибуции телевизионных программ и трансляций футбольных матчей среди пользователей через web-сайты. Они предлагают дешёвую подписки, а также продают либо сдают в аренду в социальных сетях сет-топ-боксы или K-боксы. Платежи производятся через обычные шлюзы и системы, такие как PayPal.

Перед операциями, проведенными на этой неделе, Евроюст организовал три координационных совещания и запустил координационный центр для содействия сотрудничеству во всех вовлечённых странах. Руководство операциями на местах в Италии осуществляли Государственная прокуратура (PPO) Неаполя, Финансовая гвардия при поддержке специализированного подразделения Государственной полиции (Полиция почты и служб связи), находившиеся в тесном сотрудничестве с итальянским бюро Евроюста. Во всех вовлечённых странах для проведения операции было задействовано более 700 полицейских.

Филиппо Спьеция, представитель от от Италии и вице-президент Eurojust, сказал: «После проведения в прошлом году в Италии масштабной операции мы не прекращали оказывать помощь и поддержку нашим национальным властям. Мы взяли на себя миссию продолжить нашу работу, поскольку мы не можем ограничиваться одной операцией; наша конечная цель состоит в том, чтобы активно способствовать улучшению координации проведения расследований и остановить это преступное явление. За нынешнюю операцию мы чрезвычайно благодарны нашим европейским партнёрам».

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», комментирует:​ «Страны Евросоюза достаточно оперативно и слаженно реагируют на подобные нарушения прав интеллектуальной собственности. Как прокомментировал вице-президент Евроюста, проведенная масштабная операция в Италии в прошлом году значительно повлияла на количество случаев пиратства. Но миссия по «очистке» продолжается и это говорит о том, что над подобными нарушениями необходимо работать систематично. Инициатива «Чистое небо» недавно заявила о расширении членства и также неоднократно заявляла о значимости объединения игроков медиарынка и сотрудничества с органами власти, в частности, с Департаментом развития сферы интеллектуальной собственности при Минэкономики. «Чистое небо» планирует и дальше следовать примеру европейских коллег и работать над формализацией процессов выявления нарушителей на государственном уровне».​ ​

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