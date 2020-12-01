В середине декабря текущего года будет запущен очередной спутник компании Turksat – Turksat 5A.

По словам генерального менеджера компании Turksat Дженка Сена, которого цитирует агентство Hurriyet, в новом спутнике используются последние технологии, которые позволяют значительно расширить его ёмкость и увеличить покрытие.

Рабочий модуль спутника Turksat 5A содержит 42 транспондера для работы в Ku-диапазоне. Спутник будет размещён в орбитальной позиции 31 градус восточной долготы, которая в настоящее время мало используется. А его срок эксплуатации составит более 30 лет.

По словам Сена, зона покрытия нового спутника будет охватывать Ближний Восток, южную часть Европы и обширные территории в Африке.

Спутники Turksat 5A и Turksat 5B собираются на заводе компании Airbus. Запуск спутника Turksat 5B намечен на 2021 год.

В настоящее время компания Turksat также занята постройкой своего собственного спутника – Turksat 6A – который будет запущен в 2022 году.

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