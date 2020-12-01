Eutelsat продаёт 51% акций Euro Broadband Infrastructure

Компания Eutelsat согласилась продать принадлежащие ей 51% акций Euro Broadband Infrastructure (EBI) – компании, являющейся оператором спутника Ka Sat, и связанного с ней бизнеса в сфере предоставления услуг широкополосного доступа в Европе. Eutelsat продаёт акции своему партнёру по проекту – компании Viasat, которой в настоящее время принадлежит 49% акций проекта. Сумма сделки – 140 миллионов евро.

Согласно информации компании Eutelsat, сделка завершает процесс реорганизации и упрощения системы дистрибуции широкополосного Интернета в Европе после приобретения Bigblu Broadband Europe, а также приближает компанию к открытой технологии и высвобождает финансовые ресурсы для инвестиций в прямую дистрибуцию.

Комментируя данную сделку, генеральный директор компании Eutelsat Родольф Белмер сказал: «Мы рады тому, что нам удалось достичь соглашения с Viasat касательно будущего EBI. Эта сделка завершает реорганизацию нашей системы дистрибуции широкополосного Интернета в Европе после заключения нами оптового соглашения с компанией Orange для рынка Франции и приобретения компании Bigblu Broadband Europe, охватывающей другие основные рынки. После недавнего ввода в эксплуатацию Eutelsat Konnect, за которым должен последовать запуск Konnect VHTS, мы имеем оптимальные возможности для быстрого наращивания мощности этих космических активов нового поколения в ближайшие годы».

По условиям соглашения Eutelsat и её дочерние компании будут продолжать предоставлять услуги переходного периода для EBI, в частности – вести эксплуатацию наземной сети для Ka Sat, в то время как EBI будет обеспечивать непрерывность обслуживания абонентской базы Ka Sat компании Bigblu Broadband Europe, приобретённой Eutelsat в сентябре 2020 года.

Доля акций будет продана за изначальное вознаграждение в размере 140 миллионов евро с учётом обычного чистого оборотного капитала и корректировок чистого долга на момент завершения. Через два года после завершения сделки вознаграждение может быть увеличено или уменьшено на сумму до 20 миллионов евро в зависимости от уровня определённых доходов EBI, полученных за этот период. Сделка также приведёт к деконсолидации компанией Eutelsat денежных средств EBI в размере 90 миллионов евро 30 сентября 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.