Южная Корея показала значительный рост покрытия 5G. По итогам октября в стране насчитывалось около 10 миллионов пользователей сети пятого поколения, передает Root Nation.

Сообщается, что на конец октября в Южной Корее было зафиксировано 9,98 млн пользователей 5G, что на 735 113 человек больше, нежели месяцем ранее. Более того, абоненты сети пятого поколения составляют 14,2% всех мобильных подписок страны.

Очевидно, что увеличение количества пользователей 5G ведет к неизбежному упадку 4G в стране. На сегодня в Южной Корее число пользователей сети четвертого поколения составляет 53,9 млн, что на 397 118 человек меньше, нежели в прошлом месяце.

Напомним, по данным Ericsson, 80% (175 миллионов) из всех подключений 5G на данный момент составляют подключения в сетях китайских операторов. Более того, в Китае из всех подключений в сотовых сетях 11% приходятся на 5G.

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