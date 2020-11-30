В России намерены создать и популяризовать отечественный видеохостинг, не уступающий YouTube. С соответствующей просьбой Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям страны, передает Lenta.ru.

Сообщается, что такое решение должно стать ответом на запрет YouTube-каналов российского агентства ANNA-News со стороны популярного видеохостинга. Параллельно с требованием снять ограничения с каналов ANNA-News Роскомнадзор намерен продвигать информацию из СМИ через отечественные видеоплатформы.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA-News», — сообщает Роскомнадзор.

При этом ведомство призывает российские СМИ создавать информационные каналы на отечественных аналогах YouTube. Созданием самих аналогов, по просьбе Роскомнадзора, должны заняться крупнейшие российские интернет-компании.

Напомним, в середине месяца в российскую Госдуму внесли законопроект, предусматривающий санкции против зарубежных сервисов, ограничивающих доступ к контенту российских СМИ. Блокировки могут затронуть, в частности, Facebook, Twitter и YouTube.

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