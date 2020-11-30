Если говорить о планшетах, работающих под управлением системы Android, то обычно они не требуют пристального внимания – разве что цена такого гаджета кажется слишком низкой.

В данной статье мы поговорим о двух таких девайсах: Huawei MediaPad M5 Lite и Huawei MediaPad T3.

Обзор Huawei MediaPad M5 Lite

Изначально остановим внимание на Huawei MediaPad M5 Lite 10 32GB LTE – достаточно мощном планшете, который выглядит весьма прилично, однако страдает от тех же недостатков, которые были свойственны планшетам на базе Android с момента их появления на рынке.

Несколько функциональных особенностей данного планшета делают его лучшим выбором для тех, у кого есть дети, однако в целом его дизайн и эстетика не «кричат» о том, что он «сделан специально для детей». В отличие от некоторых других планшетов с базовой ценой около 7800грн, MediaPad M5 Lite укомплектован стилусом M-Pen. Аккуратный штрих, если вы хотите что-то просто набросать.

Благодаря своему размеру (10.1 дюйма) устройство идеально подходит в качестве второго экрана или удобного спутника в путешествии для тех, кто просто хочет иметь что-то с хорошей батареей и приличным дисплеем.

Эргономика

При разработке планшета M5 Lite компания Huawei использовала тот же рецепт, которым она руководствовалась при создании своей стандартной модели М5. Перед нами – пластина с диагональю 10.1 дюйма (против 10.8 в М5), заключённая в пластмассовый корпус хорошего качества. Дизайн планшета впечатляет своей простотой, но в то же время отражает эффективность, благодаря чему гаджет излучает надёжность в силу качества своей конструкции и безупречной отделки.

Пожалуй, единственным недостатком дизайна является то, что края экрана недостаточно тонкие – и для этого в изделии была сделана «нейтральная точка касания», позволяющая удерживать планшет путём нажатия на экран без запуска действий. Единственное отличие рассматриваемого гаджета от MediaPad M5 заключается в том, что версия Lite явно предназначена для работы в ландшафтном режиме, о чём свидетельствует расположение сканера отпечатков пальцев.

Учитывая то, что масса планшета составляет 475 г., вы не сможете сказать, что MediaPad является очень лёгким – хотя такими являются несколько 10-дюймовых планшетов, но его всё же возможно удобно удерживать одной рукой в течение нескольких минут. Однако расположение разъёмов USB-C и мини-джек (mini-jack или 3,5 мм) на правом краю выглядит не очень практичным, поскольку кабели мешают держать гаджет.

Однако, несмотря на эти несколько небольших недостатков, в целом M5 Lite стал приятным сюрпризом.

Экран

При разработке экрана модели M5 Lite компания Huawei пошла на некоторые уступки в сравнении со стандартной моделью М5. Несмотря на то, что разрешение в рассматриваемом изделии снижено, качество, к счастью, всегда на уровне рандеву. По умолчанию экран имеет тенденцию отдавать синевой, однако, вы можете зайти в настройки и выбрать там «горячий» профиль, чтобы исправить этот раздражающий дрейф. Таким образом, вы получите идеальную цветовую температуру (6 513 K) и точную колориметрию, поскольку дельта E достигает 3.7 (авторы данного обзора считают правильность цветов достаточно хорошей, когда dE составляет менее 3).

Боковая читаемость также не вызывает беспокойства: благодаря максимальной яркости экрана 437 кд/м² и минимальной 3.5 кд/м² планшет Huawei может адаптироваться к любым условиям освещения. Не смущает и коэффициент отражения в 11%. Немного разочаровывает лишь контраст – 1 163:1, но он остаётся в приемлемых рамках.

На практике плотность в 224 пикселя на дюйм обеспечивают достаточный комфорт для чтения с экрана. С другой стороны, послесвечение и задержка касания лежат в пределах среднего — 15 и 92 мс соответственно. Недостаточная задержка при использовании или визуальном отражении на экране. В общем, экран планшета MediaPad M5 Lite, конечно, не идеален, однако, его возможностей более чем достаточно.

Производительность

С производительностью планшета MediaPad не наблюдается никаких проблем. Несмотря на то, что в планшете не установлены новейшие чипы от производителя, он неплохо работает на чипе Kirin 659 с 3 или 4 Гб оперативной памяти. Гаджет позволяет легко переключаться между приложениями, а также плавно перемещаться по интерфейсу или web-страничкам.

Нагрев планшета

К счастью, планшет очень мало нагревается – как во время длительных сеансов игры, так и во время фото- и видеосъёмки.

Во время некоторых видеоигр гаджет может делать определённые «графические уступки», дабы сделать 3D-заголовки немного насыщенными, но в целом работает плавно и эффективно.

Аудио

Выход на наушники на планшете MediaPad M5 Lite страдает от тех же недостатков, которые свойственны «стандартному» M5. Выходная мощность слишком мала, а разделение каналов вызывает вопросы. Несмотря на то, что сигнал не имеет искажений, а его динамические характеристики широкие, этого недостаточно для идеального прослушивания аудио.

Впрочем, наличие вокруг экрана 4 достаточно мощных динамиков делает вполне комфортным просмотр фильмов на гаджете. Сожаление вызывает разве что наличие искажений при включении звука на полную громкость и небольшой эффект «звуковой коробки», который также немного искажает сигнал. Однако следует отметить довольно полное и точное воспроизведение звукового спектра.

Автономность

Автономность уже была признана сильной стороной MediaPad M5, а модель «Lite» по этому показателю выглядит ещё лучше благодаря менее дорогим компонентам и меньшему энергопотреблению. Фактически, она в этом плане настолько хороша, что авторы данного обзора по итогам тестирования (в процессе которого выносливость планшета составляла не менее 23 часов 47 минут) поставили её на первое место в своём рейтинге. Это намного лучше, чем у трёх четвертей изделий подобного типа, и это позволит вам заряжать планшет не чаще, чем через каждые 3 дня. Если, конечно, вы не будете использовать его слишком активно.

Наилучшим свидетельством такого положения вещей является то, что за ночь было потеряно всего около 5% заряда, несмотря на синхронизацию нескольких аккаунтов. Обратной стороной медали является то, что для полной подзарядки устройства потребуется 3 часа.

Обзор Huawei MediaPad T3

Дизайн

Дизайн MediaPad T3 10 очень похож на дизайн других недавно выпущенных планшетов производства компании Huawei. К примеру, данный гаджет очень похож на MediaPad M3 Lite 10. Впрочем, его размер несколько меньше. Задняя панель планшета изготовлена из алюминия, однако, его корпус всё же не является цельнометаллическим: по бокам и центру имеется пластиковая рамка.

Разумеется, рассматриваемый планшет – далеко не самый тонкий гаджет, его толщина составляет 7.95 мм, впрочем, толстым его также назвать сложно. Благодаря наличию металлической задней панели планшет Huawei MediaPad T3 10 16GB Wi-Fi Gray выглядит как гаджет достаточно высокого класса, а закруглённые углы позволяют им весьма удобно пользоваться. По бокам планшета расположены слот для карты micro SD и порт micro USB. Впрочем, в данном планшете от Huawei пока отсутствует порт USB Type-C. Также вы не найдёте выход HDMI или датчик отпечатков пальцев. Однако, справедливости ради, следует отметить, что ни один из конкурентов не предлагает такие функции за такую цену.

В планшете имеется две камеры: фронтальная, с разрешением 2 мегапикселя, и основная, с разрешением 5 мегапикселей. Ни одну из этих камер нельзя назвать идеальной, однако они позволяют делать простенькие фотографии и осуществлять видео-звонки. Разумеется, при этом не стоит ожидать высокого качества снимков. Впрочем, покупая недорогие устройства, никогда не стоит тешить себя завышенными ожиданиями. Однако, будем справедливы: хоть возможности камеры далеки от идеальных, на рынке присутствуют и устройства, имеющие намного худшие параметры. Не лишним будет также отметить, что, несмотря на то, что планшет имеет название Huawei MediaPad T3 10, диагональ его экрана составляет всего 9.6 дюйма. Поэтому он чуточку меньше гаджетов, предлагаемых конкурентами. И это делает его более удобным. Обычно в изделиях такой ценовой категории присутствует лишь разрешение HD, и данная модель – не исключение.

Дисплей и звук

Разрешение дисплея в данной модели достаточно низкое: 1280×800. Большинство современных смартфонов может похвастаться большей, чем у MediaPad T3 10, плотностью пикселей. Иконки и текст на экране могут показаться вам более размытыми, чем на экране планшетов с большим разрешением – к примеру, когда вы читаете электронные книги. Впрочем, это не вызывает особого беспокойства при просмотре картинок. Как было сказано выше, большая часть гаджетов, предлагаемых конкурентами, имеет разрешение HD.

Остальные параметры IPS панели довольно хороши. Она является достаточно светлой, имеет хороший контраст, цвета выглядят естественно. Сенсорный экран всегда работает хорошо и плавно.

Производительность и время работы от батареи

Внутри планшета установлен Qualcomm Snapdragon 425 SoC – четырёхъядерный процессор, работающий на всех четырех ядрах на частоте 1.4 ГГц. Планшет имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти для хранения данных. Система использует 7.5 ГБ из них. На некоторых рынках компания Huawei предлагает модификацию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти для хранения данных.

Snapdragon 425, разумеется, далеко не самый быстрый процессор. Однако, большинство приложений работают весьма неплохо. В частности, стоит упомянуть браузер Chrome и YouTube для просмотра видеороликов, а также работу с Microsoft Word. Иногда при быстром переключении между приложениями можно заметить небольшую задержку, особенно, если у вас запущено много программ в фоновом режиме.

Исходя из цены, MediaPad T3 10, точно не является игровым планшетом. Тем не менее, авторы данного обзора пробовали играть на нём во многие игры, не сталкиваясь при этом с какими-либо серьёзными проблемами. Это не похоже на ситуацию с Modern Combat 5, которая выглядит повторяющейся на протяжении всей последовательности интенсивных действий. На рынке до сих пор отсутствовали планшеты, работающие на Android Oreo, и MediaPad T3 10 не стал исключением. В версии 5.1 Huawei поставляет планшеты с Android 7.0 Nougat и EMUI (это собственное программное обеспечение компании Huawei). Если в последние несколько лет вы уже пользовались смартфоном или планшетом производства этой фирмы, то с новым планшетом вы будете чувствовать себя, как дома. Интерфейс достаточно хорошо настроен с помощью Emotion UI. Большинство приложений также предустановлено. Было бы очень хорошо, если бы компания Huawei могла создать более лёгкую версию. С другой стороны, в гаджете отсутствует AppDrawer. Вы, разумеется, можете активировать его самостоятельно, но было бы лучше, если б он был предустановлен.

Вердикт

Планшет MediaPad M5 Lite от компании Huawei чётко поддерживает актуальность таких изделий. Сочетание конкурентоспособной цены, премиального дизайна и функциональных характеристик делает его хорошим выбором для тех, кто ищет специальное мультимедийное устройство. Недостаточно высокое качество установленных в планшете камер можно вполне простить, поскольку планшеты используются, главным образом, для работы и развлечений. Фотография – второстепенная функция планшетов. Huawei MediaPad M5 Lite – это очень хороший планшет для тех, кто ищет себе портативного мультимедийного компаньона.

В свою очередь Huawei MediaPad T3 10 – недорогой планшет производства компании Huawei. В качестве основных параметров он имеет Android 7.0 Nougat, модуль Wi-Fi и 9.6-дюймовый сенсорный экран.

Насколько хороши выше описанные планшеты по сравнению с конкурентами? И какой именно девайс купить? Решать непосредственно читателю.

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