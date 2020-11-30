MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до 2024 года. Сумма сделки составила 20-30 миллионов долларов, передает TK Media.

Как известно, до этого в течение 10 лет матчи еврокубков в Украине транслировали телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3». В октябре MEGOGO сообщил о начале партнерства с Volia, благодаря чему медиасервис мог транслировать футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в удобном формате и высоком качестве.

После того как MEGOGO выиграл тендер, он получает эксклюзивные права на трансляцию матчей еврокубков со следующего года. Речь идет о матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезонов 2021/22, 2022/23 и 2023/24.

Напомним, также в этом году MEGOGO подписал контракты с крупнейшими боксерскими промоутерскими компаниями, и запустил киберспортивные трансляции.

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