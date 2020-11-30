AAPA (альянс, созданный для борьбы с аудиовизуальным пиратством) предлагает ряд новых мер и инструментов, которые можно применять для борьбы с пиратскими службами IPTV, базирующимися или работающими в Европе.

Данные пиратские платформы IPTV ведут незаконную дистрибуцию контента, принадлежащего вещательным компаниям – таким как BT, Sky, Canal+, Nova, beIN, DAZN, Cosmote TV, CYTA и OSN. Это негативно сказывается на прибыли упомянутых медиа-компаний, поскольку люди смотрят потоковые трансляции спортивных мероприятий и другие типы контента, не внося за это ежемесячную абонплату.

Однако остановить работу данных платформ не так просто, поэтому вот что предлагают в AAPA:

Всем компаниям, предоставляющим услуги хостинга и регистрации доменных имён, а также рекламодателям следует запрашивать у своих клиентов информацию KYC (знай своего пользователя), а также документы (к примеру, удостоверения личности).

Должна быть введена более простая и удобная для оперативного применения процедура «уведомления и действий» для подачи юридически обоснованных запросов на удаление, а также возможность отправлять в одном уведомлении нескольких ссылок для удаления.

Контент, распространяемый в режиме реального времени на любой платформе, который признан пиратским или же повторно распространяемым, должен удаляться в течение 30 минут с момента получения жалобы. В случае возникновения споров о том, нарушает ли контент какие-либо авторские права, удаление должно быть всё равно выполнено, а возникшие споры должны быть разрешены позднее.

В случае если кто-либо будет уличён в неоднократном нарушении авторских прав, то его интернет-соединение должно быть ограничено или заблокировано всеми интернет-провайдерами в Европе. Для этого требуется принятие специального закона на уровне ЕС, который сделает любые одобренные судом судебные запреты действительными на континенте, а не только в одной стране.

На уровне ЕС следует принять меры против таких гигантов, как YouTube и Facebook, которые весьма неохотно борются с пиратством и не спешат откликаться на просьбы правообладателей. В этом контексте их ответственность должна быть усилена, и на юридическом уровне они должны рассматриваться как активные или пассивные провайдеры услуг хостинга.

Антипиратские системы, такие как Content ID, используемая YouTube, показали свою недостаточную эффективность, поэтому в AAPA призывают провести аудит независимым европейским органом, который будет обеспечивать появление предложений по усилению антипиратской защиты этих платформ.

Применить на практике всё вышеперечисленное достаточно сложно, особенно часть «KYC», поскольку существуют анонимные службы, такие как Njalla, которые не нарушают никаких законов. Если бы на уровне ЕС были бы одобрены вышеизложенные меры, то жизнь пиратов на континенте наверняка стала бы намного сложнее, и многим из них пришлось бы уйти в так называемые «тёмные сети». В AAPA решили использовать подход «хочу всё», и это вполне понятно, однако, такой подход не выглядит реалистичным или осуществимым.

Более детально читайте здесь (PDF, англ.яз.).

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