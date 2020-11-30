Ericsson назвала сеть 5G самой быстро развивающейся технологией. По данным компании, к концу текущего года связь пятого поколения будет доступна 15% всего мирового населения, сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что на данный момент в мире действуют 106 коммерческих 5G-сетей, что позволит получить 220 миллионов подключений в сети пятого поколения к концу года. То есть, по итогам 2020 года технология 5G будет доступна для 1 миллиарда человек (15% всех жителей планеты). Примечательно, что наибольший вклад в этот показатель пока внес Китай. Из всех подключений 5G на данный момент 80% (175 миллионов) составляют именно подключения в сетях китайских операторов. Более того, в Китае из всех подключений в сотовых сетях 11% приходятся на 5G.

«Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. Именно Северной Америке будет принадлежать лидерство по уровню проникновения в ближайшие годы — в 2026 году 80% мобильных подключений будут в сетях 5G. В Европе 5G-технологии составляют всего 1% всех подключений в мобильных сетях региона. Это связано с тем, что в течение 2020 года сразу несколько стран перенесли аукционы и не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей», — говорится в сообщении.

В целом, несмотря на пандемию коронавируса, технологии 5G развиваются быстрее, чем ожидалось ранее. Ericsson прогнозирует, что операторы продолжат активно строить 5G-сети, и в 2026 году в зоне их действия будут жить 60% мирового населения, а количество подключений достигнет 3,5 млрд. Напомним, ранее Ericsson прогнозировала, что через 10 лет 5G-услуги принесут операторам $131 миллиард. По данным компании, использование различных технологий пятого поколения открывает операторам огромные возможности на рынке потребительских услуг.

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