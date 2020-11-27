Министерство цифровой трансформации и MEGOGO запускают серию образовательных подкастов. Подкасты доступны в разделе MEGOGO Audio бесплатно, сообщает пресс-служба медиасервиса.

Согласно данным, подкасты будут посвящены теме цифровой грамотности. Всего будет 8 выпусков. Уже сейчас доступны два подкаста о безопасности детей в интернете и о цифровых финансах.

«Все мы очень часто находим что-то, что более важнее образования. Именно поэтому мы предлагаем нашим пользователям образовательные проекты в формате аудиоподкастов, чтобы можно было совмещать несколько дел одновременно и при этом получать полезную информацию и развиваться. Даже во время утренней пробежки или путешествия в авто. Наши новые подкасты в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации раскрывают тему цифрового образования, которое просто необходимо каждому украинцу в современном мире», — сообщил директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Отмечается, что выпуски подкастов доступны в разделе MEGOGO Audio приложении MEGOGO для смартфонов на базе iOS и Android, а также для автомобилей с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto. Также подкасты можно загрузить предварительно, чтоб слушать даже без интернета.

Напомним, в начале месяца MEGOGO запустил новый формат прослушивания аудиокниг. Теперь пользователи сервиса смогут слушать книги в «эфире» интерактивных аудиоканалов.

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