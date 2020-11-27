Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал провайдера кабельного телевидения «Тонис» в Херсонской области. Провайдер ретранслировать запрещённые в Украине программы, сообщает представитель Нацсовета Сергей Мовчан на своей странице в Facebook.

Проверка показала, что среди каналов, ретранслируемых провайдером, три не входят в список иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и Законодательства Украины. Речь идёт о телеканалах «Домашний», ТВ РУС и СТС.

Кроме того, провайдер ретранслировал иностранную программу «Карусель», которая, по решению Нацсовета, не соответствует требованиям украинского законодательства. Эти факты стали основанием для объявления компании предупреждения и взимания штрафа в размере 25% от лицензионного сбора (8238 грн).

Напомним, также на вчерашнем заседании Нацсовет выдал предупреждение телеканалу «Эспрессо». Регулятор установил, что канал не придерживался соответствующих правил, установленных для вещателей, в день траура.

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