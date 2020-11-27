В октябре 2020 года от компании Apple были представлены смартфоны с самым быстрым процессором, который когда-либо был на iPhone. А еще – это гаджет с узнаваемыми острыми гранями. Задумываетесь об обновлении iPhone 11 до базовой модели iPhone 12 (или одной из трех других доступных моделей)? Или желаете перейти на iOS, опробовав самую мощную новинку? Тогда вам может быть интересно то, в чем именно заключается разница между этими двумя гаджетами и стоит ли приобретать новый девайс.

Характеристики нового iPhone 12

Впервые в истории компании Apple пользователь может выбрать одну из сразу четырех конфигураций смартфона (iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.), различающихся по габаритам, некоторым характеристикам и емкостью аккумулятора.

Рассмотрим самую мощную модель в линейке: Pro Max. Модель имеет тот же обновленный дизайн, что и остальные смартфоны: квадратные боковые стороны, передняя панель с более тонкими рамками и матовая стеклянная задняя панель. Обладает устойчивой к падению технологией, позволяющей снизить риск повреждений в 4 раза выше – а это значит, что носить девайс без чехла можно с большей уверенностью. А также здесь встроена новая магнитная система крепления MagSafe на задней панели для беспроводных зарядных устройств и аксессуаров. Новому гаджету потребуется 30 минут, чтобы зарядиться до 50%.

Материал корпуса – алюминий, применяемый в аэрокосмической отрасли. Плюс, новый iPhone 12 оснащен повышенной степенью защиты от влаги и пыли, позволяя погружаться на глубину до 6 метров и длительностью до 30 минут.

Огромный OLED-дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма, что затмевает все другие iPhone и смело соперничает с Android-смартфонами, такими как 6,78 дюйма OnePlus 8 или 6,9 дюйма Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Экран потрясающий. Яркий и четкий при таком гигантском размере.

Ну и, конечно, нельзя не отметить камеру. Тут и съемка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision (в обычной версии 30 кадров в секунду, в улучшенной – 60), и сканер LiDAR для запечатления фото в ночном режиме и создания объектов в дополненной реальности.

А еще iPhone 12 – это первые продукты Apple, поддерживающие 5G. Скорость передачи данных через мобильный интернет станет еще быстрее.

Так что же выбрать: младшего или старшего?

Большинство из того, что было перечислено выше, отсутствует в прошлой модели. Кроме этого:

Некоторые утверждают, что 11 iPhone стоит брать только потому, что в нем полная комплектация: и блок для зарядки, и наушники. Спешим сообщить новость: в новых партиях Apple больше не кладут ни того, ни другого. Поэтому отдавать предпочтение младшей версии в данном случае не рационально.

Батареи нового iPhone 12 на дольше хватает.

Новая панель Super Retina XDR против устаревшего ЖК-дисплея Liquid Retina HD – 11 версия не работает с HDR. В связи с этим, в два раза увеличилась плотность разрешения и выросла пикселей.

Камера на 12 версии обладает новой технологией Smart HDR 3.

Новый гаджет стал ощутимо легче, чем 11 версия.

В целом, младшая модель не уступает старшей, однако нововведения и дальнейшая перспектива в виде 5G меняют все.

Стоит ли обновляться до 12 версии?

Если вы соскучились по острым граням, как в iPhone 4, первым хотите опробовать технологию 5G, пользоваться ночным режимом, другими нововведениями, и, в целом, желаете носить в руках инновационный продут, то ответ очевиден! Обновляться со старой версии однозначно стоит – вы сразу же ощутите явную разницу (особенно, если до этого у вас была версия младше X). Посмотреть все вышедшие модели можно на сайте https://estore.ua/smartfony/iphone-12-pro/, доступен Trade-In (сдача старого устройства для уменьшения цены на новый).

Стоит ли переходить на iOS? Ощутить магию iPhone точно когда-нибудь стоит, и самое время открыть для себя новый горизонт. Стоит ли вливаться в экосистему Apple решать только вам. Помните: лучшее впечатление оставит самая новая модель.

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