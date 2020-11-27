Онлайн-кинотеатр SWEET.TV подписал прямой контракт со студией Metro-Goldwyn-Mayer. Теперь пользователи сервиса могут смотреть контент студии в рамках подписки без доплат, сообщает пресс-служба.

Как отметил руководитель SWEET.TV Александр Резунов, при подборе контента для сервиса куда более важно качество нежели количество. Чтоб гарантировать зрителям эмоции и при этом экономить их время, наполнение библиотеки выбирали в сотрудничестве с Голливудом.

«Отныне на SWEET.TV в рамках подписки и без дополнительных доплат можно наслаждаться культовыми фильмами, среди которых трилогия о «Хоббите», все фильмы о «Робокопе», серия «Рокки»/«Крид», а также «Фарго», легендарный первый «Терминатор», «Молчание ягнят», «Блондинка в законе», долларовая трилогия Серджио Леоне, «Мошенницы» и др.», — сказано в пресс-релизе.

Все фильмы доступны с украинской дорожной. К концу года в рамках проекта «Hollywood українською» онлайн-кинотеатр планирует дублировать ещё 70 фильмов и 500 трейлеров.

Отмечается, что SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который получил доступ к официальным озвучкам культовых кинохитов, благодаря подписанию прямых контрактов с голливудскими киностудиями MGM, Disney, Paramount, Universal, Sony и др.

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